Amerikansk militærfly styrter etter uspesifisert «ulykke» i det østlige Middelhavet: etterforskning startet

Et amerikansk militærfly styrtet under en øvelse i det østlige Middelhavet på grunn av en uspesifisert «ulykke», sa den amerikanske europeiske kommandoen (EUCOM) lørdag, uten å spesifisere skjebnen til mannskapet.

«Vi kan med sikkerhet fastslå at flyets flytur var utelukkende for treningsformål og det var ingen indikasjoner på fiendtlig aktivitet,» la teksten til, og la til: «Årsaken til hendelsen er trening er for tiden under etterforskning.

Ingen detaljer om typen maskin eller dens destinasjon ble gitt.

USA har stasjonert et hangarskip og andre krigsskip i det østlige Middelhavet nær Midtøsten for å forhindre at krigen mellom Israel og den palestinske islamistbevegelsen Hamas eskalerer til en regional konflikt.