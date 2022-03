Amerikansk militærfly styrter i Norge

Skandinaviske nødetater sier at et amerikansk militærfly som frakter fire personer involvert i NATO-manøvrer i Norge har forsvunnet fredag.

«Området der det amerikanske militærflyet, US OSPREY, ble meldt savnet klokken 18.26 var dårlig.

Fire personer var på trening på flyet som en del av treningen Kaldt svarDette inkluderer 200 fly og rundt 50 skip.

«Kl. 21.17 ble det gjort funn fra luften i Bournemouths Craddalen. På grunn av været kunne stedet ikke senkes,» heter det i rapporten.

Det amerikanske militæret sier at en bilbombe hadde eksplodert ved et rekrutteringssenter for irakisk politi i Kisak, vest for Mosul.

– Årsaken til hendelsen er under etterforskning. Flere detaljer vil bli gitt når de er tilgjengelige, sa talsmann Jim Stenker.

Gold Response 2022-øvelsen har som mål å teste Norges evne til å skaffe eksterne forsterkninger ved et tredjelands okkupasjon under artikkel 5 i NATO-pakten.