Amerikansk pastor innrømmet: dukket opp på TV som en drag queen

En amerikansk prest dukket opp på TV iført en stor rosa parykk og foret leopard. Men denne kjolen møtte ikke konsensus i hans menighet, som umiddelbart avviste den.

Craig Duke er en 62 år gammel amerikansk pastor. Forrige måned laget han en bemerkelsesverdig spalte på HBO-kanalen: «We are here». Han hadde på seg høyhælte lårhøye støvler, krusifiks rundt fanget. Sminken hennes var også rar med den mørkelilla øyenskyggen. Men hennes korte TV-opptreden gledet ikke hennes trofaste sognebarn, som ble sjokkert over å se pastoren deres som en dragqueen. I en alder av seksti er dette medieøyeblikket for ham “Et kraftig åndelig øyeblikk”. Men nå er han involvert i en livlig kontrovers.

Stilt overfor mange viktige oppringninger og e-poster, bestemte den lokale lederen av denne kongregasjonen seg for å frita pastor Duke fra hans plikter. Lønnen hans er planlagt. Han kan ikke lenger tilby religiøse tjenester i kirken hans nær Evansville, Indiana. I ett brev ble Mitch Geiselman imidlertid rasende og hevdet at Duke Craig ikke var ansvarlig for brudd på disiplinærreglene til United Methodist Church.

Pastorens historie vakte oppsikt. A Kitty ble lansert på nettet. Den har for tiden donasjoner på omtrent 60 000 dollar. Pastor Duke angret ikke på mediestuntet sitt. “Jeg ble fordypet i en kultur som jeg aldri har vært fordypet i. Hvis du vil involvere andre enn deg selv i en religiøs tjeneste, må du gå ut og møte dem. Det står på invitasjonen til dette showet. Tillatelse.”, Avslutter med stolthet.