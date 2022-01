Amerikanske flyselskaper bekymrer seg for “kaos” hvis 5G-nettverk ikke er begrenset til flyplasser

“En umiddelbar respons er nødvendig for å forhindre betydelige driftsforstyrrelser for passasjerer, transportører, forsyningskjeder og levering av viktige medisinske forsyninger,” skriver de to dager før 5Gs planlagte idriftsettelse.

Bransjeaktører i USA er bekymret for konsekvensene av 5G på fly på grunn av potensielle forstyrrelser på enhetene om bord.

“På en dag som i går (søndag) vil mer enn 1 100 flyreiser og 100 000 passasjerer oppleve kanselleringer, omveier eller forsinkelser,” frykter sjefene for American Airlines, Delta eller til og med Southwest, men også logistikkgigantiske FedEx-avdelinger. og UPS .

“Gitt den korte tiden som gjenstår og viktigheten av denne fullstendig unngåelige økonomiske katastrofen, ber vi respektfullt om at du støtter og tar alle nødvendige tiltak for å se 5G utplassert bortsett fra når tårnene er svært nær asfalterte veier og flyplasser,” spør de. USAs regjering, Aviation Security Agency, Federal Aviation Administration, Communications Policeman, Federal Communications Commission.

De vil ha en pause, “slik at FAA kan bestemme hvordan denne utplasseringen kan gjennomføres trygt uten katastrofale forstyrrelser.”

I begynnelsen av januar hadde flyselskapene en ny frist, frem til onsdag, for å offentliggjøre de nye frekvensbåndene.

De har, gjennom sin fagforening Airlines 4 America, truet med å saksøke telekomgigantene AT&T og Verizon for denne forsinkelsen og tekniske justeringene i utplasseringen av den siste generasjonen av høyhastighets mobilt internett.

Frekvensbåndene på 3,7–3,8 GHz ble tildelt AT&T og Verizon i februar 2021 etter en anbudsprosess verdt titalls milliarder dollar.

Midt i bekymringer om potensielle forstyrrelser med flyhøydemålere, har Federal Aviation Administration utstedt nye retningslinjer som begrenser bruken av disse enhetene på fly i visse situasjoner.

Men amerikanske flyselskaper har uttalt seg mot de potensielle kostnadene, og oppfordret myndighetene til å finne en rask løsning.

I desember uttrykte europeiske flyprodusenter Airbus og amerikanske Boeing «bekymring» for potensielle forstyrrelser av enheter om bord på flyene deres med 5G, i et brev til det amerikanske transportdepartementet.