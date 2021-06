Amerikanske futureskontrakter er faste; Obligasjonene stiger midlertidig når Fed ser ut til: Markedene brytes

Dette innholdet ble publisert 14. juni 2021 – 12:28

(Bloomberg) – Oppgangen i obligasjonsmarkedene har mistet dampen når investorene forbereder seg på et stort Federal Reserve-møte senere i uken, mens amerikanske aksjeterminer er lite endret.

Det 10-årige Treasury-avkastningen steg til 1,46% etter å ha nådd en tremåneders lav på torsdag midt i det største ukentlige fallet siden desember. Franske og tyske statsobligasjonspersoner snudde også kursen med høyere renter. S&P 500 futures avtok gevinster etter at måleren nådde en ny rekordhøy fredag. Europeiske aksjer trakk seg også tilbake fra forrige rally.

Investorer venter på ledetråder fra Federal Reserve på en tidsplan for å redusere den monetære stimulansen til krisen. Forventningene er at sentralbanken vil gjenopprette tempoet i obligasjonskjøp denne uken, selv om den gir forventninger om en renteøkning i 2023, ifølge økonomer som ble spurt av Bloomberg. En avgjørelse skal tas på onsdag.

Med frykt for en forestående falming har obligasjonsrentene falt til bunnen av de siste handelsområdene, og gir et grønt lys for risikosentiment som kan vare til minst august, ifølge Mizuho International Plc-strateger.

“Hovedproblemet bør være et miljø for investorer å sette penger i arbeid,” skrev Peter Chatwell, Mizuhos leder for multi-asset-strategi, Peter Chatwell og kollegaer i et notat til klientene. Med dette bakteppet bør de fleste aktivaklasser i det minste kunne holde, om ikke stige. Vi tviler på at noen vesentlig endring i Feds retorikk vil materialisere seg før “Jackson Hole-symposiet i august.

Olje utvidet sine tre ukentlige gevinster på optimisme om at den økonomiske gjenåpningen vil øke sommerefterspørselen i USA og Europa. Hedgefond økte netto bullish posisjoner til det høyeste nivået på nesten tre år, ifølge de siste CFTC-dataene.

I handel før markedet, Novavax Inc. Etter 19% etter at det avslørte data fra siste trinn som viste at vaksinen er en 90% effektiv kandidat mot viruset. Rival Moderna Inc-aksjen falt 2,2%.

Bitcoin hoppet over helgen etter at Elon Musk sa at Tesla vil gjenoppta transaksjoner med kryptovalutaen når gruvedrift skjer med mer ren energi.

Dollaren stabiliserte seg etter G7-ledermøtet som understreket enhet.

Her er noen av de viktigste begivenhetene du kan se denne uken:

NATO holder toppmøte mandag

Et toppmøte mellom EU og USA avholdes i Brussel tirsdag

Data om amerikansk industriproduksjon, produsentpriser og detaljhandel kommer på tirsdag

Onsdagens FOMC-avgjørelse kommer med en pressekonferanse fra Jerome Powell etterpå

USAs president Joe Biden og Russlands president Vladimir Putin møttes onsdag i Genève

USAs finansminister Janet Yellen vil vitne for en huskomité om føderalt budsjett torsdag

Vurderingsbeslutninger kommer fra Sveits og Norge på torsdag

Bank of Japans pengepolitiske beslutning vil bli frigitt på fredag

Dette er noen av de viktigste grepene i markedene:

Butikker

S&P 500 futures ble lite endret klokka 08:26 New York-tid.

Stoxx Europe 600-indeksen økte med 0,1%.

MSCI Asia Pacific Index endret seg lite.

MSCI Index for Emerging Markets var 0,1% lavere.

mynter

Bloomberg Dollar Spot Index er uendret.

Euro var lite forandret til $ 1,2115.

Det britiske pundet ble lite endret til $ 1.4108.

Den interne yuanen svekket 0,1% til 6,399 per dollar.

Den japanske yenen gled 0,1% til 109,75 per dollar.

obligasjoner

Renten på den 10-årige statsobligasjonen hoppet ett basispoeng til 1,46%.

Det toårige statskassen ga mindre enn ett basispunkt til 0,15%.

Den 10-årige avkastningen i Tyskland steg med mindre enn ett basispunkt til -0,27%.

Renten på japanske 10-årige obligasjoner steg ett basispoeng til 0,041%.

Storbritannias 10-årige obligasjonsrente steg mindre enn ett basispunkt til 0,709%.

varer

West Texas Intermediate råolje steg 0,9 prosent til $ 71,53 fatet.

Brent råolje steg 0,9 prosent til 73,32 dollar fatet.

Gull falt 1,5% til $ 1850,09 en unse.

© 2021 Bloomberg LP