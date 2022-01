Amerikanske kirurger har vellykket transplantert et grisehjerte til et menneske

Operasjonen ble utført på fredag ​​og viste for første gang at et dyrehjerte kan fortsette å fungere i et menneske uten umiddelbar avvisning, sa selskapet i en uttalelse.

David Bennett, 57, som mottok Porsche Heart, ble erklært ikke kvalifisert for human transplantasjon. Det nye organet overvåkes nå nøye av leger for å sikre at det fungerer som det skal.

“Det er døden eller denne transplantasjonsoperasjonen. Jeg vil leve. Jeg vet at det er veldig vellykket og savnet, men det er mitt siste ønske,” sa Maryland-beboeren dagen før operasjonen, på skolen. Medisin.

Bennett, som har vært sengeliggende de siste månedene, fester seg til maskinen som holder ham i live, og sier: “Jeg kan ikke vente med å komme meg ut av sengen hvis jeg er frisk.

United States Pharmaceutical Company (FDA) ga grønt lys til operasjonen på nyttårsdag.

“Det er et stort kirurgisk gjennombrudd og bringer oss ett skritt nærmere en løsning på organsvikt,” kommenterte Bartley Griffith, en transplantasjonskirurg.

Grisen som kommer fra hjertet er genmodifisert slik at den ikke produserer den type sukker som normalt finnes i alle griseceller, og organet avstøter det umiddelbart.

Den genetiske modifikasjonen ble laget av Revivicar, som også donerte en svinenyre som kirurger med suksess koblet til blodårene til en hjernedød pasient i New York i oktober.

Nesten 110 000 amerikanere står for tiden på venteliste for organtransplantasjoner og mer enn 6000 dør hvert år i landet som trenger transplantasjonskirurgi.

Xenograft – fra dyr til menneske – er ikke nytt. Leger har prøvd krysningskirurgi siden 1600-tallet, og tidlige eksperimenter fokuserte på dyr.

I 1984 ble et bavianhjerte transplantert til en baby, men babyen, med kallenavnet “Baby Fay”, overlevde i bare 20 dager.