Amerikanske lovgivere har som mål å hindre lavprisflyselskaper fra å operere til USA Nyheter

Det amerikanske representanthuset innførte et lovforslag som skulle forby lavprisflyselskaper opprettet under “bekvemmelighetsflagg” fra å operere i USA.

Hustransport- og infrastrukturkomiteens leder Peter DeFazio uttalte 11. mai at “Fair and Open Skies Act” er utformet for å tvinge utenlandske flyselskaper til å “spille etter reglene” i stedet for å tilby tjenester under forhold som ellers ville være ulovlige i USA.

“Tidligere har vi sett utenlandske flyselskaper etablert i en fitnessmodellvirksomhet for å utnytte svakere arbeidslover utenfor hjemlandet for å spare penger, undergrave konkurransen og unngå viktige arbeidsstandarder for å få et bein,” sier DeFazio . United, denne topartsregningen beskytter amerikanske jobber mot urettferdig og urettferdig konkurranse. “

Forslaget vil kreve at det amerikanske transportdepartementet (DOT) sørger for at når nye tillatelser utstedes til utenlandske luftfartsselskaper, forblir de “kompatible” med arbeids- og konkurransebestemmelsene fastsatt i US-EU Air Transport Agreement, Norge og Island. Dette kravet gjelder bare for ikke-amerikanske flyselskaper som ønsker å starte flyreiser mellom USA og Europa som faller inn under den traktaten.

Det er tredje gang DeFazio iverksetter slike tiltak, i et forsøk på å stoppe lavprisflyselskaper som kan unngå arbeidslover og sikkerhetsstandarder for å tilby billige priser over Atlanterhavet.

I desember 2016 utstedte transportdepartementet en utenlandsk flytillatelse til Norwegian Air International (NAI), et datterselskap av Norwegian Air Shuttle. På den tiden sa DeFazio at NAI var “norsk bare i navnet”, ettersom det faktisk var hjemlandet Irland, for å unngå arbeiderbeskyttelse i Norge, hadde flyselskapet ansatt fly- og kabinpersonale og kabinbesetning på billig og kortsiktige kontrakter underlagt Singapore lovgivning. I 2019 lanserte han et nytt forsøk på å vedta slik lovgivning.

“Den kontroversielle beslutningen om å gi NAI tillatelse oppfordrer bare fremtidige opportunistiske flyselskaper til å fortsette dette løpet til bunns i internasjonal sivil luftfart,” sier komiteen i dag.

NAI suspenderte langdistanseflygninger permanent i mars 2020 som svar på den globale helsekrisen, men nylig annonserte Norse Atlantic Airways, et annet flyselskap som ble eid og ledet av NAI-grunnlegger og tidligere administrerende direktør Bjorn Kjos, at det har som mål å tilby en tjeneste Atlanteren.

I et brev til transportsekretær Pete Buttigieg 2. april skrev DeFazio at president Joe Bidens nye administrasjon må oppfylle sin forpliktelse til å beskytte amerikanske jobber og fremme rettferdig konkurranse på tvers av landegrensene.

“Hvis Norse Atlantic Airways forretningsmodell er basert på samme begrep om dyktighet som vi så i tilfellet Norwegian og dets varierte ego, så krever allmennhetens interesse at ledelsen avviser transportørens forespørsel om utenlandsk flyselskapstillatelse,” skrev DeFazio.

Fair and Open Skies Act støtter 16 luftfartsarbeiderforeninger, inkludert International Airlines Pilots Association, Flight Attendant Federation-CWA, Transport Workers Union og International Mechanic and Space Workers Association.

“Fair and Open Skies Act gjør det mulig for Transportdepartementet å forankre amerikanske arbeidstakeres rettigheter i den grunnleggende strukturen i dette landets lufttjenesteavtaler,” sier ALPA 11. mai. “Sterk beskyttelse av arbeidere har bidratt til å posisjonere den eksperimentelle arbeidsstyrken i USA for å bidra til å skape og bidra til den prediktive sikkerhetskulturen som har gjort det amerikanske lufttransportsystemet til det tryggeste i verden.”