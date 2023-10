Amerikanske Riley Sheehan vinner Paris-Tours under pelotons nese, De Lee dropper

Det var fem ryttere i dagens morgenutbrudd. En god del av dagen skal tilbringes foran. Sytti kilometer fra mål nærmet utbryterne seg de første vingårdssporene i tet, mens de første hendelsene skjedde innenfor pelotonet.

Et fall sendte et halvt dusin løpere nedover banen, inkludert nederlandske Danny Van Poppel. Mange ryttere fikk punkteringer. Arnaud de Leeto ganger, Magnus Gard Nielsen Eller Greg Van AvermaetFor hvem det er det siste løpet, er hovedofrene inkludert.

foran, Louis Askey Han blir kvitt de allierte på flukt for å prøve lykken alene Victor Campanaerts Han forlater pelotonet i selskap med mange andre ryttere. De vil bli hentet noen kilometer unna.

Vingårdsstier følger hverandre, og flere akselerasjoner vever seg gjennom pelotonet. Nye hull påvirker løpet av løpet. Jasper Steven Og Christophe Laporte er blant de uheldige.

Omtrent tretti kilometer fra mål kom en kvartett ut og jaget Asci, fortsatt i ledelsen: Johannesen, Sheehan, Delpov Og Kaken, Askeys lagkamerat. På toppen av dagens siste vanskelighetsgrad vender de fire tilbake til Asky, rundt femten kilometer unna.

Tretti sekunder foran pelotonen må alle fem være enige om å gå i mål. Det er også tilfellet. Olivier Le Gac ofrer seg for lagkameraten Asci på den siste kilometeren. Men det er amerikansk Riley Sheehan Erobrer fart til seier. Dette ga ham en karrieres beste seier over Louis Askey og Tobias Johannesen.

Favorittfeltet, kontrollert av Christophe Laporte, klarte ikke å fullføre noen sekunder bak de ledende mennene. Arnaud de Lee var fraværende fra pelotonen da han fortsatte å gi opp med sine mekaniske problemer. I sitt siste løp blant de profesjonelle endte Greg Van Avermaet på 58. plass.