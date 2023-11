Amin Malouf: «Vi kan ikke anta at vi vil fortsette å drepe hverandre på ubestemt tid»

Fra barndommen i Beirut på 50-tallet «Mange tro»Han trodde det«EN Fredelig sameksistens mellom lokalsamfunn. «Vi hadde et forhold med gjensidig respekt. Vi besøkte hverandre. Dessverre har vi utviklet oss mot en stadig mer voldelig kommunalisme.»Han klager over Pascal Claudes mikrofon.

Når krigen kommer inn Israel-Gaza truer med å overta Libanon, hans hjemland, Forfatteren, som ble utnevnt til fast sekretær for det franske akademiet i september i fjor, er dypt bekymret. «Nasjonalismen tok over, Siden slutten av 70-tallet, Et konkret religiøst uttrykk. Vi må huske at religiøse uttrykk ikke er regelen slik det var for et halvt århundre siden: nasjonalisme kan være voldelig, men den nevner ikke eksplisitt religion.Han dømmer på showet Gud i alt dette?

Amin Maloof forklarer Saken om Hamas i Gaza er partiet til den israelske statsministeren Likud. «Det har skjedd en endring i Israels tenkning. Det var en utkant av samfunnet for et sekulært samfunn og for dialog med den arabiske verden, som representerte halvparten befolkning, har blitt en ganske minoritet. Vi har styrker på begge sider Veldig mye Harde mennesker som ikke er villige til å gå på akkord.»

Så er vi vitne til en religionskrig? For en fransk-libanesisk forfatter er begrepet upassende. «Under religionskrigene i Europa kjempet vi for lære og tolkning av religion. Her er vi i identitetskriger, der uttrykket for tilhørighet er religion.»