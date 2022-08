Amnesty Ukraine-direktøren trekker seg etter NGO-rapport som anklager Kiev

Amesty International er anklaget for å sette sivile i fare for å forhindre russisk aggresjon. En rapport «ser ut til å støtte russisk propaganda», beklaget Oksana Pokalchuk, som trakk seg.







Av Belga

Publisert 6.08.2022 kl. 10:16 Lesetid: 3 minutter



LOksana Pokalchuk, direktøren for menneskerettighetsorganisasjonen Amnesty International i Ukraina, trakk seg torsdag som reaksjon på publiseringen av en uttalelse som inkriminerte det ukrainske militæret, som NGO anklager for å sette sivile i fare for å hindre en russisk invasjon, rapporterte nyhetsbyrået Reuters. meldte lørdag. Måten denne rapporten er skrevet på støtter russisk propaganda, sa han.







Det ukrainske kontoret til NGOen insisterte gjentatte ganger, men forgjeves, på at amnestierklæringen og posisjonen til det ukrainske forsvarsdepartementet skulle tas i betraktning, skrev Pokalchuk på Facebook fredag ​​kveld. «Ved å prøve å beskytte offentligheten, spiller denne uttalelsen i hendene på russisk propaganda,» sa han.

I rapporten, utgitt etter en fire måneder lang etterforskning, anklager NGO det ukrainske militæret for å etablere militærbaser på skoler og sykehus og for å sette i gang angrep fra befolkede områder, som den sier bryter internasjonal humanitær lov. «Det gjør meg vondt å innrømme det, men vi er ikke enige med ledelsen i Amnesty International om noen verdier. Derfor bestemte jeg meg for å forlate organisasjonen,» sier Oksana Pokalchuk.

Agnes Callamard, generalsekretær for den ikke-statlige organisasjonen som møtte ukrainsk kritikk, sa fredag ​​at regjeringen ikke hadde svart på en forespørsel om reaksjon eller kommentar før de la ut rapporten. «Ukrainsk militær praksis rettferdiggjør på ingen måte Russlands systematiske brudd på internasjonal humanitær lov,» sa han. «Å ignorere brudd begått av en privilegert part mot en annen er ingen måte å kvantifisere menneskerettighetene på. »

Ifølge Oksana Pokalchuk, på insistering fra gruppen hennes, sendte Amnesty til slutt «en forespørsel til forsvarsdepartementet», men «ga veldig lite tid til å svare». «Hvis du ikke bor i et land okkupert av aggressorer som deler det, forstår du ikke hva det vil si å fordømme hæren av forsvarere», konkluderte lederen av Amnesty Ukraina.







For president Volodymyr Zelensky gjorde Amnesty «offeret til okkupanten» og anklaget NGO for å «skape en falsk balanse mellom undertrykkeren og offeret, mellom hundrevis og tusenvis av sivile, byer, territorier og land». Landet forsvarer seg selv.»