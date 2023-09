Amora, det elektriske batteriet som drev Union Saint-Guillois» angrep

Hvis han bare hadde klart 50 minutter i ligaen før denne helgen, var Amura godt og sann forventet av Brussel-sjefene. Kjøpt fra Lugano for €4 millioner, er den 23 år gamle spissen ingen ringere enn den nest dyreste innkommende overgangen i klubbens historie. Victor Bonifatius (6,1 millioner).

Amora ble trent i landet og scoret 15 mål og 8 assists i sin siste sesong i det lokale mesterskapet i Setif Club.

Det var nok til å overbevise Lugano om å investere to millioner for å overføre Lugano til Sveits sommeren 2021. I løpet av to sesonger med Helvetians, dannet ny-Brussel-spilleren skallet til en ubestridt innehaver og åpnet døren til konkurransedyktige algeriske valg (13 landskamper, 4 mål).

Da han begynte i Union Saint-Guillois, var rekorden hans med Lugano veldig flatterende: 17 mål og 5 assists… inkludert 10 mål og 4 assist forrige sesong.

Det er kreasjoner av dynamitt. Union Saint-Guillois og Alexandre Plessin må nå pusse denne diamanten i groven for å få det beste ut av det, til beste for spilleren og lagets beste.

«Han må lære å kanalisere lidenskapen sin», advarer Anthony Morris over Eleven/Doss sin mikrofon. «Når han kommer inn i 30 minutter, har du følelsen av å se ham overalt», lo han etter søndagens kamp, ​​imponert over lagkameratens prestasjon.

«Han har mye lyst, mye energi. Han trenger det, han kommer til å gjøre oss mye godt. Vi trenger det resten av turneringen.» konkluderte unionistkapteinen.