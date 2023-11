An Eye for Tomorrow: Et stort behov for forskere som konfronterer antibiotikaresistente bakterier

For å bekjempe denne virkelige helseplagen studerer forskere mekanismene naturen bruker for å ødelegge bakterier. I et høysikkerhetslaboratorium nesten unikt i Europa vil vi snart utvikle bakteriofager. Dette er små virus som ødelegger en bestemt type bakterier. For å produsere det må du først dyrke bakteriene og deretter legge til fagene.

Aline Campenare, direktør for Vésale Bioscience Laboratory, forteller oss om denne innovative strategien: «Viruset infiserer først bakteriene det er interessert i, og formerer seg i disse bakteriene. Når bakterien dør, frigjør den flere bakteriofager, som suksessivt infiserer andre bakterier for å drepe dem. Til syvende og sist ender vi opp med en høykonsentrert produksjon av bakteriofag.«.

Disse bakteriene er resistente mot mange antibiotika

Oppstarten skal sende diagnostiske tester til ulike europeiske sykehus. For for å kunne sende den spesifikke bakteriofagen pasienten trenger, må du vite hvilke bakterier det er for å identifisere den. Det er en personlig behandling og tilsynelatende veldig effektiv. Selskapet er en pioner på feltet og håper å tjene som referanse i Europa.

Gunther van Wesser, administrerende direktør i Vésale Bioscience, forteller oss om laboratoriets ambisjoner: «Her vil vi fokusere på fire bakterier. De er allerede ansvarlige for 70 % av bakterielle infeksjoner på sykehus i Europa. Disse infeksjonene er vanskelige å behandle. Disse bakteriene er resistente mot mange av antibiotikaene som er tilgjengelige i dag.«.

Mens forskere prøver å kontrollere bakteriell resistens mot antibiotika, oppfordrer WHO innstendig statene til å iverksette tiltak for å kontrollere og begrense bruken av disse antimikrobielle legemidlene.