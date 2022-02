Analyse av sesongstart av Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux

I fjor måtte laget vente til midten av august for å få fire seire totalt. Innen 2022 vil det samme totale antallet nå fra midten av februar. Overrasket? “Nei, dette er ingen overraskelse.”Vennligst svar Jean-Fran்கois Borlard. “Vi har jobbet i form av ryttere siden vår prestasjonssjef ankom Ike Vispeak. Vi legger planer for løperens år for løper. Vi gjorde også praksis for første gang i desember. Vi har også ansatt en ekstra trener. Jeg tror alt vil lønne seg. Vi høster fordelene av dette unike produktet.”.

“Før, da vi syklet D2, sa vi til oss selv: vi prøver å henge på klassikerne, og så prøve å vinne fra mai. I dag jobber vi annerledes, vi tenker på verdenstourlaget . Det fungerer i dag.”.

“Det er sant at det å få fire seire i midten av august og februar er en drastisk endring! Men vi jobbet for det, vi fikset det i vinter. Vi har raske ryttere. Pinium Kirmai, Alexander Christoff, Gerben Tijsen Hvor Andrea Pasculone. Dette er rytterne som trenger å vinne og ta poeng, de vet dette og vi er godt forberedt på dette. Og hvis vi kan fortsette å ta poeng i etapperittene som er tilgjengelige for oss, vil det bli en god sesong.”.

“Jeg illustrerer denne fantastiske starten på sesongen med jobb”Massevis Valerio Piva. “I år vet vi at vi må få UCI-poeng overalt og være tilstede. Vi har fått en god start, men det er viktig at vi kan fortsette siden sesongen er lang.”.