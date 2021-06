Analyse: Når blir elbiler renere enn bensinbiler?

DETROIT 29. juni (Reuters) – Du glir stille ut av et Tesla (TSLA.O) showroom i den stilige nye modell 3-elbilen din, du føler deg bra med å se bra ut og gjøre din del for planeten.

Men fortsett – du må kjøre 21,725 ​​km til før du gjør mindre skade på miljøet enn en salong med drivstoff.

Dette er resultatet av en Reuters-analyse av data fra en modell som beregner utslipp av kjøretøy for livet, et sterkt omdiskutert problem som er i sentrum når regjeringer over hele verden presser på for grønnere transport for å oppfylle klimamålene.

Modellen ble utviklet av Argonne National Laboratory i Chicago og inneholder tusenvis av parametere fra typen metall i et elektrisk kjøretøy (EV) batteri til mengden aluminium eller plast i kjøretøyet.

Argonne-modellen for drivhusgasser, regulert utslipp og energibruk av teknologier (GREET) blir nå brukt med andre verktøy for å forme politikken i US Environmental Protection Agency (EPA) og California Air Resources Board, de to viktigste regulatorene for kjøretøy utslipp i USA.

Jarrod Corey Kelly, hovedanalytiker for energisystemer i Argonne, sa at produksjon av elektriske biler genererer mer karbon enn forbrenningsmotorbiler, hovedsakelig på grunn av utvinning og bearbeiding av mineraler i elektriske bilbatterier og produksjon av kraftceller.

Men estimater om hvor stort dette karbongapet er når bilen først selges og hvor “break-even” -punktet for elektriske kjøretøyer kommer inn i løpet av dens levetid, kan variere mye, avhengig av antagelsene.

Tilbakebetalingsperioden avhenger da av faktorer som størrelsen på elbilens batteri, sa Kelly, drivstofføkonomien til en bensinbil, og hvordan energien som brukes til å lade en elbil genereres.

Norge er vinneren

Reuters har satt inn en rekke variabler i Argonne-modellen, som hadde mer enn 43.000 brukere per 2021, for å komme med noen svar.

Tesla 3-scenariet ovenfor var for amerikansk kjøring, hvor 23% av elektrisiteten kommer fra kullfyrte anlegg, med et 54 kilowatt-timers (kWh) batteri og en nikkel-kobolt-aluminium katode, blant andre variabler.

Det var mot en Toyota Corolla på 2955 pund med en drivstoffeffektivitet på 33 mpg. Begge bilene skulle reise 173 151 mil i løpet av livet.

Men hvis den samme Tesla ble kjørt i Norge, som genererer nesten all sin elektriske kraft fra fornybar vannkraft, ville break-even-punktet komme bare 8400 miles unna.

Hvis strømmen for å lade en elektrisk bil kom helt fra kull, som genererer størstedelen av kraften i land som Kina og Polen, må du kjøre 78.700 miles for å nå karbonparitet med Corolla, ifølge en Reuters-analyse av data generert av Argonne-modellen.

Reuters-analyse viste at produksjon av et mellomstort elektrisk kjøretøy genererer 47 gram karbondioksid (CO2) per mil under utvinnings- og produksjonsprosessen, eller mer enn 8,1 millioner gram før den når den første kunden.

Til sammenligning genererer en lignende bensindrevet bil 32 gram per kilometer, eller mer enn 5,5 millioner gram.

Elektriske biler avgir generelt mindre karbon i løpet av en 12-årig levetid, sa Michael Wang, sjefforsker og direktør for Systems Evaluation Center i Argonne’s Division of Energy Systems.

Reuters-analyse viste at selv i verste fall hvor et elektrisk kjøretøy lades fra et kullnett, ville det generere ytterligere 4,1 millioner gram karbon per år, mens en bensinbil ville produsere mer enn 4,6 millioner gram.

“Ve på rattet”

Environmental Protection Agency fortalte Reuters at det bruker GREET for å evaluere standarder for fornybare drivstoff og klimagasser for biler mens California Air Resources Board bruker modellen for å vurdere overholdelse av statens drivstoffstandard med lavt karbon.

Environmental Protection Agency sa at det også brukte Argonne’s GREET til å utvikle et online-program som ville tillate amerikanske forbrukere å gjøre det Estimering av utslipp fra elektriske biler På grunnlag av drivstoffet som brukes til å generere elektrisk kraft i deres område.

Resultatene av Reuters-analysen er lik de som ble funnet i den europeiske livssyklusvurderingen av elektriske kjøretøyer og forbrenningsmotorer av forskergruppen IHS Markit.

Hennes “bra for hjul” -studien viste at det typiske break-even-punktet i karbonutslipp for elektriske kjøretøy var rundt 15.000 til 20.000 miles, avhengig av land, ifølge Vijay Subramanian, global direktør for karbondioksidoverholdelse ved IHS Markit.

Ved å bruke en slik tilnærming, sa han, har det vist at det er langsiktige fordeler med å bytte til elektriske kjøretøy.

Noen er mindre positive til elektriske biler.

Liege University-forsker Damien Ernst sa i 2019 at et typisk elektrisk kjøretøy måtte reise nesten 700.000 kilometer før det slipper ut mindre karbondioksid enn en lignende bensinbil. Han reviderte senere tallene sine.

Nå anslås det at break-even-punktet kan være mellom 67.000 km og 151.000 km. Earnest fortalte Reuters at han ikke planla å endre resultatene, som var basert på et annet sett med data og forutsetninger sammenlignet med Argonne-modellen.

Noen andre grupper argumenterer også for at elektriske kjøretøyer ikke nødvendigvis er renere eller grønnere enn biler som kjører på fossilt brensel.

American Petroleum Institute, som representerer mer enn 600 selskaper i oljeindustrien, uttaler på sine nettsider: “Flere studier viser at forskjellige bilkraftverk på livssyklusbasis fører til lignende utslipp av klimagasser.”

Argonne National Laboratory er finansiert av US Department of Energy og drives av University of Chicago.

(Paul Linert rapporterer i Detroit). Klipp av David Clark

