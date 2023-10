Analytikeres meninger for i dag: Airbus, ASML, Capgemini, Sartorius Stedim, Novo Nordisk, Danone, OVH… – I dag

Hver morgen, før åpningen av europeiske markeder, kan du finne et utvalg anbefalinger fra analytikere som dekker hovedmarkedene på det gamle kontinentet. Listen inkluderer kun selskaper som har gjennomgått meningsendring, målpris eller ny overvåking. Det kan oppdateres under økten. Denne informasjonen kaster lys over bevegelsene til visse aksjer eller markedssentiment i selskapet.

Paris flyplasser: Morgan Stanley opprettholder sin vektanbefaling i tråd med målprisen, som ble senket fra €142 til €125.

Airbus: Morgan Stanley opprettholder sin Overvekt/Attraktive-rating samtidig som den senker prismålet fra €162 til €161.

Alcon: Citi opprettholder kjøpeanbefalingen samtidig som den senker målprisen fra CHF 90 til CHF 89.

ALD: Deutsche Bank opprettholder kjøpsvurderingen og senker kursmålet fra €16 til €12.

Anheuser-Busch Inbev: Goldman Sachs opprettholder sin nøytrale vurdering samtidig som den senker prismålet fra $66 til $64.

Aperam: JP Morgan opprettholder sin undervektsanbefaling samtidig som den hever kursmålet fra €19,50 til €20.

ArcelorMittal: JP Morgan opprettholder sin nøytrale anbefaling samtidig som den reduserer prismålet fra €23,50 til €20.

ASML: Aletheia Capital Limited opprettholder sin kjøpsanbefaling samtidig som den reduserer målprisen fra €750 til €700.

BMW: Jefferies forblir et kjøp med prismål kuttet fra €120 til €110.

BNP Paribas: Goldman Sachs opprettholder sin nøytrale rating samtidig som den reduserer kursmålet fra €79 til €78.

Capgemini: Goldman Sachs opprettholder kjøpsvurderingen og senker prismålet fra €215 til €210.

Cellnex Telecom: HSBC opprettholder sin kjøpsvurdering og kutter prismålet fra €46 til €40.

CGG: Oddo BHF opprettholder sin nøytrale anbefaling samtidig som den reduserer målprisen fra €1,14 til €0,95.

Danone: Société Générale opprettholder sin salgsanbefaling og senker kursmålet fra 57 euro til 51 euro.

Eiffage: Morgan Stanley er fortsatt overvektig/i tråd med kursmålet senket fra €150 til €144.

Fagron: Berenberg opprettholder sin kjøpsanbefaling og øker kursmålet fra €21,90 til €22,40.

Indra Sistemas: Societe Generale opprettholder sin kjøpsanbefaling samtidig som den øker målprisen fra €17 til €18,80.

Infineon: Citi opprettholder sin kjøpsanbefaling samtidig som den reduserer målprisen fra €52 til €45.

ITM Power: Bryan Garnier & Co. flytter til Fra kjøp til salg med målpris redusert fra 350 GBX til 55 GBX.

Leonardo: Morgan Stanley opprettholder sin vektede anbefaling og øker kursmålet fra €11,20 til €15,20.

Lhyfe: Bryan Garnier & Co. flytter. Fra kjøp til salg med målprisen redusert fra €14,30 til €3,90.

Mercedes: Jefferies skal fortsatt holdes med en målrabattpris på €75-72.

MTU Aero Engines: Investment Banking Hauck Aufhaeuser endret fra en Hold til Kjøp-anbefaling med en målpris på €198 til €196.

Nel: Citi beholder sin nøytrale rating samtidig som den senker kursmålet fra 15,50 kroner til 9 kroner.

Novo Nordisk: DNB Markets opprettholder sin Hold-anbefaling med redusert målpris fra DKK 1 330 til DKK 750. Nordea Bank opprettholder sin kjøpsanbefaling samtidig som den hever kursmålet fra DKK 695 til DKK 787. Stifel opprettholder sin Kjøp-anbefaling og hever kursmålet fra DKK 745 til DKK 760.

OVH: Citi opprettholder sin nøytrale vurdering samtidig som den reduserer prismålet fra €11 til €9.

Prosus: Citi opprettholder kjøpsvurderingen og øker prismålet fra €41,29 til €43.

Remy Cointreau: Goldman Sachs opprettholder sin kjøpsanbefaling og senker målprisen fra €205 til €180.

Safran: Morgan Stanley opprettholder sin overvektsvurdering samtidig som den øker kursmålet fra €184 til €193.

Sartorius Stedim Biotech: Jefferies er fortsatt et kjøp med kursmål redusert fra €310 til €240. Societe Generale går fra hold til salg med en målpriskutt fra €276 til €175.

Signify: Societe Generale opprettholder sin kjøpsanbefaling og senker prismålet fra €37 til €33.

Sika: Jefferies forblir et kjøp med kursmål hevet fra CHF322 til CHF325. Morgan Stanley opprettholder sin overvektsanbefaling samtidig som den senker prismålet fra CHF 308 til CHF 281.

STMicroelectronics: Citi opprettholder sin kjøpsanbefaling samtidig som den reduserer prismålet fra €70 til €67. Cowen opprettholder sin Outperform-anbefaling og senker prismålet fra €59 til €52.

Sveitsiske RE: RBC Capital opprettholder sin bransjeanbefaling samtidig som den øker kursmålet fra CHF 96 til CHF 100.

Tomra: Arctic Securities opprettholder sin hold-anbefaling og senker kursmålet fra 153 kroner til 120 kroner.

Vallourec: AlphaValue opprettholder sin kjøpsanbefaling og senker prismålet fra €17,90 til €15.

Veolia: Morgan Stanley opprettholder sin overvektsanbefaling samtidig som den reduserer kursmålet fra €34 til €33.

Vinci: Morgan Stanley opprettholder sin overvektsanbefaling samtidig som den reduserer kursmålet fra €141 til €136. READ Økonomi- og arbeidsminister Pierre-Yves Dermann avviste forbundets anmodning