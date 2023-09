Analytikeres meninger for i dag: Airbus, Renault, Safran, GTT, Unibail, UBS, Wise, Chargeurs… – I dag

Hver morgen, før åpningen av europeiske markeder, kan du finne et utvalg anbefalinger fra analytikere som dekker hovedmarkedene på det gamle kontinentet. Listen inkluderer kun selskaper som har gjennomgått meningsendring, målpris eller ny overvåking. Det kan oppdateres under økten. Denne informasjonen kaster lys over bevegelsene til visse aksjer eller markedssentiment i selskapet.

AB Volvo: DNB Markets går fra hold til kjøp med kursmål hevet fra 240 til 275 SEK.

Airbus: Goldman Sachs opprettholder sin kjøpsanbefaling samtidig som den hever prismålet fra 146 til 147 euro.

AP Møller Mærsk: JP Morgan går fra overvekt til nøytral med et kursmålkutt fra DKK 18.500 til DKK 13.000.

Arkema: Société Générale opprettholder sin hold-vurdering samtidig som den øker kursmålet fra €85 til €98.

Ashmore: JP Morgan opprettholder sin undervektsanbefaling samtidig som den hever prismålet fra 176 til 180 GB.

Ashtead: HSBC opprettholder sin kjøpsanbefaling samtidig som den hever prismålet fra 6610 til 6860 GBX.

BAE Systems: Goldman Sachs opprettholder en nøytral vurdering samtidig som den hever prismålet fra 909 til 1020 GBX.

Bittium: Inderes opprettholder sin akkumuleringsanbefaling med en redusert målpris på €4,50-€4,20.

Bravida: Deutsche Bank opprettholder sin hold-anbefaling samtidig som den reduserer kursmålet fra SEK 120 til SEK 95.

Ladere: AlphaValue opprettholder sin Kjøp-anbefaling samtidig som den senker målet fra €24,10 til €17,50.

Dassault Aviation: Goldman Sachs opprettholder en nøytral anbefaling samtidig som den hever prismålet fra 191 til 198 euro.

Energean: Jefferies går fra hold til kjøp med kursmålet hevet fra 1100 til 1500 GBX.

Fiskars: Carnegie Group opprettholder sin kjøpsanbefaling samtidig som den øker målprisen fra €19 til €22.

Gaztransport & Technigaz: AlphaValue går fra lette til kjøp mens kursmålet heves fra 111 til 156 euro.

Hennes & Mauritz: ABG Sundal Collier opprettholder sin kjøpsanbefaling med et redusert mål på 200 SEK til 195 SEK.

Ilkka: Inderes opprettholder sin kumulative anbefaling samtidig som den reduserer målprisen fra 3,70 til 3,50 euro.

InPost: Goldman Sachs opprettholder sin kjøpsvurdering samtidig som den øker kursmålet fra 12,60 til 14 euro.

Nøkkelord Studios: Citi opprettholder en nøytral vurdering med et prismålkutt fra 2100 til 1815 GBX.

Leonardo: Goldman Sachs opprettholder en nøytral vurdering samtidig som den hever kursmålet fra 12 til 13,50 euro.

Lufthansa: JP Morgan opprettholder en overvektsrating med en redusert målpris på €14,10 til €13,50.

Merck KGaA: Jefferies beholder sin Buy-rating samtidig som den øker prismålet fra €190 til €201.

MTU Aero Engines: Goldman Sachs opprettholder en nøytral vurdering samtidig som den senker prismålet fra 238 til 178 euro.

Neste: JP Morgan opprettholder en nøytral anbefaling samtidig som den øker kursmålet fra 7 000 til 7 300 GBX.

Ocado: Jefferies opprettholder sin hold-anbefaling samtidig som den hever prismålet fra 550 GBX til 750 GBX.

Ørsted: JPMorgan opprettholder en nøytral rating med et målpriskutt fra DKK 640 til DKK 460.

Philips: AlphaValue opprettholder kjøpeanbefalingen samtidig som den reduserer prismålet fra €26,70 til €26.

Prosus: HSBC opprettholder kjøpsvurderingen samtidig som den hever kursmålet fra 35,33 til 38 euro.

Reno: Goldman Sachs opprettholder sin nøytrale vurdering samtidig som den øker målprisen fra €45 til €49.

Rheinmetall: Goldman Sachs opprettholder sin kjøpsanbefaling samtidig som den hever prismålet fra 292 til 319 euro.

Safran: Goldman Sachs opprettholder sin kjøpsanbefaling samtidig som den hever kursmålet fra 165 til 177 euro.

Stellantis: Goldman Sachs opprettholder sin kjøpsvurdering samtidig som den øker kursmålet fra 23 til 24 euro.

Thales: Goldman Sachs opprettholder sin kjøpsvurdering samtidig som den øker kursmålet fra 163 til 168 euro.

TUI AG: AlphaValue går fra Buy til Light med et målpriskutt fra €7,74 til €5,71.

UBS Group: HSBC opprettholder sin kjøpsvurdering samtidig som den hever målprisen fra 24,50 til 33 sveitsiske franc.

Unibail: Barclays går fra undervekt til overvekt ved å sikte på €58.

Valeo: Goldman Sachs byttet fra nøytral til å selge, med sikte på €17.

Vestas: Jyske Bank går fra hold til kjøp, med mål om 185 DKK.

Victrex: Morgan Stanley opprettholder sine vektanbefalinger i tråd med kursmålet som ble senket fra 1620 til 1550 GBX.

Visdom: AlphaValue skal fortsatt reduseres med prismål hevet fra 733 til 781 GBX.

Wizz Air: JP Morgan opprettholder en overvektsanbefaling med en redusert målpris på 4300 til 3900 GBX.