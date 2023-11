Analytikeres meninger for i dag: Eurofins, Sanofi, Safran, AB Inbev, ArgenX, Richemont, Vontobel, Valeo… – I dag

Hver morgen, før åpningen av europeiske markeder, kan du finne et utvalg anbefalinger fra analytikere som dekker hovedmarkedene på det gamle kontinentet. Listen inkluderer kun selskaper som har gjennomgått meningsendring, målpris eller ny overvåking. Det kan oppdateres under økten. Denne informasjonen kaster lys over bevegelsene til visse aksjer eller markedssentiment i selskapet.

Amundi: Morgan Stanley opprettholder sin anbefaling om lik vekt og senker prismålet fra €71,70 til €65,80.

Anheuser-Busch Inbev: Deutsche Bank opprettholder sin kjøpsvurdering samtidig som den senker kursmålet fra €65 til €61. Morningstar opprettholder sin Kjøp-anbefaling samtidig som den øker kursmålet fra €83 til €85.

ArgenX: Cowen opprettholder sin Outperform-rating og øker prismålet fra €549 til €578. Goldman Sachs opprettholder sin kjøpsanbefaling samtidig som den øker målprisen fra €532 til €555. JPMorgan opprettholder sin overvektsrating samtidig som den øker kursmålet fra €560 til €580.

Biomérieux: HSBC opprettholder sin kjøpsanbefaling og senker målprisen fra €110 til €108.

BigBen: Oddo BHF opprettholder sin Outperform-anbefaling samtidig som den reduserer kursmålet fra €7 til €4.

BP Plc: JP Morgan går fra nøytral til undervekt med kursmål kuttet fra 615 til 550 GBX.

Compagnie Financière Richemont: SBG Securities opprettholder sin kjøpsanbefaling samtidig som den senker målprisen fra CHF 145 til CHF 125.

Donau: BNP Paribas Exane opprettholder sin Outperform-anbefaling samtidig som den senker prismålet fra €112 til €108.

Derichebourg: Oddo BHF opprettholder sin nøytrale anbefaling samtidig som den reduserer kursmålet fra 6 til 5 euro.

Eurofins Scientific: Citi opprettholder sin nøytrale vurdering samtidig som den reduserer prismålet fra €61 til €49.

Great Portland Estates: Citi gikk fra nøytral til å selge med et prismålkutt fra 500 til 294 GBX.

Ipsen: Jefferies forblir et kjøp med kursmål kuttet fra €137 til €130.

KBC Group: Keefe Bruyette & Woods opprettholder sine markedsytelsesanbefalinger med et prismålkutt fra €80 til €70.

Knorr-Bremse: BNP Paribas Exane opprettholder sin nøytrale rating og kutter kursmålet fra €65 til €60.

Nacon: Oddo BHF opprettholder sin Outperform-anbefaling samtidig som den reduserer kursmålet fra €3,50 til €2,50.

Neoen: HSBC begynner å overvåke for å opprettholde målprisen på 27 euro.

Nexi: JP Morgan opprettholder sin nøytrale anbefaling samtidig som den reduserer kursmålet fra €10,80 til €8,80.

Pandora: Goldman Sachs opprettholder sin nøytrale rating samtidig som den hever kursmålet fra DKK 635 til DKK 725.

Redcare Pharmacy: HSBC opprettholder sin nedgraderingsanbefaling med et prismål hevet fra €72 til €90.

Safran: Berenberg forblir et kjøp med kursmål hevet fra 160 til 175 euro.

Saint-Gobain: Deutsche Bank opprettholder sin kjøpsvurdering samtidig som den øker kursmålet fra €74 til €75. Société Générale opprettholder sin anbefaling om å opprettholde målprisen fra €62 til €56.

Sanofi: Morgan Stanley opprettholder sin anbefaling om lik vekt samtidig som den reduserer prismålet fra €108 til €98.

Segro: Goldman Sachs bytter fra nøytral til salg med prismålskutt fra 670 GBX til 580 GBX.

Sixt Se: Oddo BHF opprettholder sin Outperform-anbefaling og senker kursmålet fra €160 til €146.

Sodexo: Citi opprettholder kjøpsvurderingen samtidig som den øker prismålet fra €123 til €133.

Stellantis: RBC Capital opprettholder sin Outperform-rating samtidig som den øker kursmålet fra €22 til €24. Bernstein går fra markedsprestasjoner til å overgå med et prismål hevet fra €17 til €25.

STMicroelectronics: Bernstein opprettholder sin Outperform-rating samtidig som den senker prismålet fra €55 til €50. Morgan Stanley går fra lik vekt til overvekt samtidig som han øker kursmålet fra €45 til €48.

Stroman: Bernstein opprettholder sin Outperform-rating og senker prismålet fra CHF 160 til CHF 142. Straumann Holding Ag: Morgan Stanley opprettholdt sin undervektsanbefaling og senket målprisen fra CHF 118 til CHF 115.

TeamViewer: JP Morgan opprettholder sin undervektsanbefaling samtidig som den øker målprisen fra €13 til €14.

Valeo: Goldman Sachs bytter fra salg til nøytral med et prismål på €17.

Veolia Environnement: Société Générale opprettholder sin kjøpsanbefaling samtidig som den reduserer målprisen fra €33,68 til €33,24.

Vontobel: Mediobanca opprettholder sin nøytrale anbefaling samtidig som den senker målprisen fra CHF 57,50 til CHF 52.