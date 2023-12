Analytikernes meninger for i dag: Airbus, Alstom, Safran, Rexel, Adin, Nexy, Stadler Rail… – 08/12/2023

Hver morgen, før åpningen av europeiske markeder, kan du finne et utvalg anbefalinger fra analytikere som dekker hovedmarkedene på det gamle kontinentet. Listen inkluderer kun selskaper som har gjennomgått meningsendring, målpris eller ny overvåking. Det kan oppdateres under økten. Denne informasjonen kaster lys over bevegelsene til visse aksjer eller markedssentiment i selskapet.

Adyen NV: Citi går fra salg til kjøpsanbefaling med kursmål hevet fra €695 til €1400.

Airbus Se: Deutsche Bank går fra hold til kjøp med kursmål hevet fra 130 til 152 euro.

Alstom: JP Morgan gikk fra overvekt til nøytral med et kursmålkutt fra €18 til €14,40.

HuhtamäKi Oyj: Inderes går fra kjøp til akkumulator med kursmål hevet fra 39 EUR til 40 EUR.

Imperial Brands Plc: RBC Capital beveger seg fra outperform til outperform i sektoren med et kursmålkutt fra 2200 GBX til 1800 GBX.

International Consolidated Airlines Group, SA: JP Morgan gikk fra nøytral til undervekt med et kursmålkutt fra €2,80 til €1,50.

J Sainsbury Plc: Goldman Sachs går fra nøytral til kjøp med kursmål hevet fra 305 GBX til 350 GBX.

Lloyds Banking Group Plc: Redburn Atlantic går fra salg til nøytral med kursmål hevet fra 40 GBX til 50 GBX.

Mtu Aero Engines Ag: Deutsche Bank går fra kjøp til hold med et redusert kursmål på €203 til €199.

Nemetschek Se: Berenberg nedgraderte et kjøp for å holde anbefaling med et kursmål på €78.

Nexi SPA: Citi bytter fra nøytral til kjøp med kursmål hevet fra €7,20 til €8,60.

Nokia Oyj: Jefferies går fra kjøp til hold med kursmål kuttet fra €4,10 til €3.

Rexel: JP Morgan går fra overvekt til nøytral med et prismålkutt fra €28 til €25.

Safran: Deutsche Bank går fra kjøp til hold med kursmål redusert fra €176 til €170.

Sandvik Ab: JP Morgan går fra overvekt til nøytral med et kursmålkutt fra 220 SEK til 195 SEK.

Siemens Energy Ag: JP Morgan gikk fra nøytral til underperform med et kursmålkutt fra €13,80 til €9,20.

Stadler Rail Ag: JP Morgan gikk fra nøytral til underperform med et prismålkutt fra CHF35,50 til CHF30.