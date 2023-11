Analytikernes meninger for i dag: Kering, L’Oréal, ArgenX, Nestlé, Michelin, TotalEnergies… – 29.11.2023

Hver morgen, før åpningen av europeiske markeder, kan du finne et utvalg anbefalinger fra analytikere som dekker hovedmarkedene på det gamle kontinentet. Listen inkluderer kun selskaper som har gjennomgått meningsendring, målpris eller ny overvåking. Det kan oppdateres under økten. Denne informasjonen kaster lys over bevegelsene til visse aksjer eller markedssentiment i selskapet.

Adevinta: Jefferies går fra kjøp til hold med kursmål hevet fra 111 kroner til 115 kroner.

Anheuser-Busch Inbev: JP Morgan opprettholder sin overvektsanbefaling samtidig som den hever kursmålet fra 70 til 72 euro. JP Morgan opprettholder sin overvektsvurdering samtidig som den øker kursmålet fra $76 til $79.

Argenx: Goldman Sachs opprettholder sin kjøpsanbefaling og senker kursmålet fra 555 til 496 euro. Jefferies er fortsatt et kjøp med et prismålkutt fra $628 til $600. JMP Securities opprettholder sin anbefaling om å overgå markedet og senker kursmålet fra $548 til $495. Leerink Partners opprettholder sin Outperform-anbefaling og senker prismålet fra $590 til $540. Morningstar opprettholder sin Hold-anbefaling med et redusert prismål på €543-€490. Raymond James opprettholder sin sterke kjøpsanbefaling og senker prismålet fra $600 til $580. Scotiabank opprettholder sin sektor Perform-anbefaling med et prismål redusert fra USD 503 til USD 444. Stifel opprettholder sin Kjøp-anbefaling og senker prismålet fra $618 til $557. Wedbush opprettholder sin Outperform-anbefaling og senker kursmålet fra $583 til $578.

Be Semiconductor Industries: ING opprettholder sin kjøpsvurdering og øker kursmålet fra 100 til 145 euro.

Beiersdorf: JP Morgan opprettholder sin overvektsrating og hever kursmålet fra 140 til 145 euro.

Britfitch: JPMorgan opprettholder sin overvektsanbefaling samtidig som den hever prismålet fra 1050GB til 1100GB.

Coca-Cola Hellenic: JP Morgan opprettholder sin nøytrale anbefaling samtidig som den reduserer prismålet fra 2400 GBX til 2350 GBX.

Davide Campari-Milan: JPMorgan gikk fra nøytral til undervekt med et kursmålkutt fra €11 til €8,30.

Diageo: JP Morgan nedgraderte ratingen fra overvekt til nøytral med et prismål på 3500 GBX.

Direct Line Insurance Group: Deutsche Bank går fra Hold til Kjøp-anbefaling med kursmål hevet fra 170 GBX til 250 GBX.

Easyjet: Bernstein opprettholder sine markedsytelsesanbefalinger og hever prismålet fra 450 til 475 GBX. RBC Capital opprettholder sine sektorytelsesanbefalinger og hever kursmålet fra 490 GBX til 500 GBX.

Eni: Jefferies forblir et kjøp med en målpriskutt fra 19 til 18 euro.

Equinor: Jefferies går fra hold til underperform med kursmålkutt fra NOK 330 til NOK 270.

Fevertree Drinks: JP Morgan opprettholder sin nøytrale vurdering samtidig som den reduserer prismålet fra 1 400 GB til 1 150 GB.

Givaudan: JP Morgan opprettholder sin nøytrale anbefaling samtidig som den hever prismålet fra 2.950 til 3.150 sveitsiske franc.

Haleon: JP Morgan opprettholder sin undervektsanbefaling samtidig som den hever prismålet fra 280 GBX til 295 GBX.

Hammerson: Barclays opprettholder sin overvektsanbefaling og øker kursmålet fra £30 til £32.

Jde Peets: JP Morgan opprettholder sin undervektsanbefaling med et prismålkutt fra €28 til €24.

Julius Bär Gruppe: Vontobel AG opprettholder sin anbefaling om å holde målprisen på 55 til 50 sveitsiske franc.

Kering: Stifel går fra kjøp til hold med kursmål redusert fra €530 til €430.

L’Oréal: JP Morgan opprettholder sin nøytrale anbefaling samtidig som den hever prismålet fra 400 til 420 euro.

Legrand: RBC Capital nedgraderte sin sektorvurdering fra prestere til underprestasjoner med en målpris på €80.

Lufthansa: Société Générale opprettholder sin kjøpsanbefaling og senker kursmålet fra 12,90 til 11,40 euro.

Michelin (Cgde): JP Morgan går fra undervekt til nøytral samtidig som han hever kursmålet fra 24 til 27 euro.

Nestlé: JPMorgan opprettholder sin overvektsvurdering med en redusert målpris på CHF 130-125.

Novartis: Morningstar opprettholder sitt Hold-kursmål på 85 til 88 sveitsiske franc.

Pernod Ricard: JPMorgan opprettholder sin nøytrale rating samtidig som den reduserer kursmålet fra 175 til 170 euro.

Porsche: JP Morgan opprettholder sin overvektsanbefaling samtidig som den reduserer prismålet fra 140 til 120 euro.

Rwe: Barclays opprettholder sin overvektsanbefaling samtidig som den hever kursmålet fra 54 til 55 euro.

Shell: Jefferies er fortsatt et kjøp med prismål kuttet fra 3100 GBX til 3000 GBX.

Siemens: Goldman Sachs opprettholder kjøpsvurderingen og senker prismålet fra 222 til 217 euro.

Swiss Re: BNP Paribas Exane opprettholder sin nøytrale anbefaling samtidig som den hever kursmålet fra 99 til 105 sveitsiske franc.

Totalenergies: Jefferies går fra kjøp til hold med et kursmål på €69-65.

Unilever: JP Morgan opprettholder sin undervektsanbefaling med et prismålkutt fra €45 til €41.