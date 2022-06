Anastasia, drept av to gutter på 15, 13 og 14 år, kroppen hennes funnet i nærheten av et supermarked!

En 15 år gammel jente er funnet død i Salzkitzer i Tyskland. Han ble myrdet av to gutter på 13 og 14 år.

Høydepunktet av helgens terrorangrep i Tyskland. Den livløse kroppen til 15 år gamle Anastasia ble tirsdag funnet bak et supermarked i byen Salzkitzer i Niedersachsen. Den lille jenta var savnet i nærheten av skolen sist søndag kveld.

Etter et intensivt søk av familie, slektninger og politi ble kroppen hans dessverre funnet og formelt identifisert onsdag. Bild forteller oss at denne torsdagen ble to gutter på 13 og 14 år arrestert.







Begge gikk på samme skole som Anastasia og bodde i samme område. Det er mistanke om at de kan ha drept gutten. En tredje ungdom som skal ha vært vitne til drapet, ble også arrestert.

Heretter må etterforskningen finne ut hva som motiverte ungdommen til å begå denne avskyelige handlingen. Ifølge påtalemyndigheten var det en «viss intimitet» mellom de mistenkte og offeret.

En 14 år gammel mistenkt er pågrepet mistenkt for drap fordi han var en kriminell under 14 år i Tyskland. Den mistenkte 13-åringen sitter i et lukket selskap.