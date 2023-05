«Anatomy of Desire» eller Venus Larger Than Life i Halus de Scheerbeek

Ved å innrømme å bli rystet i vanene dine blir du beriket av nye opplevelser, og i dette spillet vinner Boris Kibbe og hans selskap «Les Things de Rien»! Samproduksjonen til Hals de Scheerbeek kan bli funnet på UP-Circus & Performing Arts nettside til og med 19. mai.

Det skal sies at den franske artisten ikke er i sitt første forsøk, han har utviklet skuespillerferdighetene sine i 18 år. Fortryllende forestillinger. Denne sesongen presenterte Halles de Scherbeek ham på den røde løperen i april med «L’absolu» (2017), etterfulgt av hans siste kreasjon med tittelen «Anatomy of Design». å gjøre Ulike forestillinger, forskjellig spillested: Begge forestillingene ble arrangert av «Anatomical Panopticon», en silo på ni meter i diameter med tribuner som kunne romme hundre mennesker. Oppmerksomhet klaustrofober, plassen er trang og stemningen dempet.

Hvis Boris Gibé liker For å fremme mystikk, 1h30 for å unngå å flyte i semulegryn noe informasjon er fortsatt ikke mye. «Anatomy of Desire» spiller på navnet og yrketEn gjenstand fra 1700-tallet: Anatomisk Venus. Brukt av forskere som er interessert i å studere anatomi, er Venus en voksrepresentasjon i naturlig størrelse av en kvinnekropp. Motivet ville ikke ha tiltrukket seg kunstnerens oppmerksomhet hvis det ikke hadde vært for det særegne ved å skildre en ung kvinne så vakkert avbildet, forberedt… liggende lystig midt i organene hennes. utsatt for menns øyne og skalpeller, Imidlertid forblir den oppstykkede mannequin et valgobjekt. En gudinne innkapslet i voks, Venus våkner for oss og underkaster seg blikket vårt … eller er det omvendt?

La oss ikke legge skjul på det: det er ikke teatraliteten like mye som den tekniske og visuelle evnen som fanger oppmerksomheten. Skriptlengden er forskjøvet med en Gjennomtenkt iscenesettelse Utrolig arbeid med de minste detaljer og lyssetting og spesialeffekter.

Legg til Boris Kibes fascinerende natur og koreografi, og du har et show som er ubeskrivelig intenst. Om vi ​​liker det eller ikke er det ultimate spørsmålet – vanskelig å si! – heller for å vite om vi angrer på å ha hatt denne unike opplevelsen eller ikke. Hvis du føler et visceralt behov innen kunstfeltet (!), gå for det. For andre, fortsett og gi det en sjanse! Et surrealistisk univers venter deg mellom mystikk og freakshow.