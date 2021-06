Anbud på et skip truet med stein

DNG hevdet at budprosessen for et initiativ for å akselerere ny energiproduksjon ble ødelagt av korrupsjon, en påstand regjeringen nektet.

En tapt konkurrent i et forsøk på å levere 2000 megawatt, prøver å hindre vinnere i å fullføre avtalene.

DNG Energys søknad til Sør-Afrikas høyesterett truer med å stanse tilførselen av elektrisitet som er nødvendig for å lette hyppige avbrudd i Afrikas mer industrialiserte økonomi og avslører regjeringens estimerte investering til minst 45 milliarder rand.

Blokkeringsforespørselen kom i form av en lettelsesendring som DNG tidligere ønsket å erstatte sine tapende bud med Karpowership, et tyrkisk selskap som ga status som foretrukket budgiver for å gi 1220 megawatt kraft. . DNG har også antydet at det kan erstatte andre budgivere enn Karpowership.

Det sørafrikanske selskapet forsøkte opprinnelig å stoppe budprosessen helt, men gikk deretter med på å søke å erstatte Karpowership for å la rettsaken løses raskt. De fleste vinnende budgivere har frist til slutten av juli til å nå den økonomiske avslutningen av avtalene.

DNG hevdet at budprosessen var skjemmet av korrupsjon. Regjeringen og de vinnende presentatørene avviste dette kravet.

“På grunn av konfidensialitet, som søker å beskytte alle involverte parter, mener DNG at informasjonen, som for øyeblikket er tilgjengelig, ikke gir et fullstendig bilde før den tid retten tillater oss å publisere sakene,” sa Nito Rikotsu, en talskvinne. for Forsvarsdepartementet. DNG.

Korrupsjonsanklager

Norges Scatec ASA, som vant budstatus for 150 megawatt solenergi denne måneden, er lagt til som respondent. Andre vellykkede budgivere fikk denne statusen i mars. Blant de vinnende foreningene er selskaper som ACWA Power Saudi Arabia og Electricit de France SA.

I tillegg til DNG-saken i retten, står anbudet overfor andre hindringer.

En sørafrikansk næringsorganisasjon har bestilt en juridisk uttalelse som argumenterer for at den sørafrikanske transportministeren ikke kan tvinge den nasjonale havnemyndigheten til å la Karpowership flytende kraftstasjoner legge til kai i landets havner.

Karpowership har nå bestilt en konkurrerende rapport fra sin advokat, Pinsent Masons, som argumenterer for muligheten.

Karpowership Award har også blitt utfordret av miljøvernere.