Ancelotti bekrefter at han vil bli i Real Madrid, «ingen tvil» om Benzema

Real Madrid-treneren, som var imponert over det brasilianske utvalget, har bekreftet at han fortsetter med den spanske klubben neste sesong. «Bryllupsreisen fortsetter. Vi er glade for å fortsette og jeg vil prøve å gjøre det bedre neste sesong.»

«Vi er ikke i tvil,» sa den italienske teknikeren og refererte til sin stjernespiss Karim Benzema, som har blitt spesielt omfavnet av Saudi-Arabia. Når det gjelder Ancelotti, vil «KB9» bli i klubben og honorere et ekstra års kontrakt. – Benzema er klar til å spille i morgen (mot Bilbao på siste dag i La Liga, red.anm.), han har kommet seg godt etter skaden, sa italieneren, som har en ettårskontrakt for Ballon d'Or. , og derfor er vi ikke i tvil om fremtiden hans. «De store i klubben (inkludert Benzema) bør trekke seg i Real Madrid. Jeg tror alle fansen og klubben tror det, men så er det spillernes tankegang,» sa han. Den franske midtspissen har vært i sentrum for ryktene om fremtiden hans de siste dagene. Kontrakten hans med Real går ut 30. juni, men takket være hans Ballon d'Or-seier i fjor høst, kan han automatisk fornye forpliktelsen for en femtende sesong i Real, i henhold til en klausul inkludert i kontrakten hans. Dessuten innrømmet Ancelotti at det blir avganger og ankomster i sommer: «Det blir en gruppe med forskjellige spillere, men det blir konkurransedyktig». Marco Asensios avgang har blitt registrert siden klubben ga ut en pressemelding som bekrefter spillerens utgang.