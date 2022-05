Anderlecht: Burnley satte Vincent Company øverst på listen!

Burnley Ikke forlat Vincent Company. I slutten av april dukket de første ryktene opp: Den engelske klubben hadde en trener i synet. Ifølge Manchester Evening News har han rettet blikket mot den nåværende 17. tidligere føderale forsvarsspilleren i Premier League.

Profilen til Lancashire-klubbeier Alan Pace som leter etter den 36 år gamle belgieren passer perfekt. En moderne, ung trener med et stort navn i bransjen. Målet hans vil være å modernisere en klubb som har tatt det gamle i mange sesonger. Hvis de vinner neste kamp, ​​vil Clarets forbli i den engelske toppklassen. For å tiltrekke seg en RSCA-trener er dette en obligatorisk betingelse.

Ifølge våre kolleger har lederlisten blitt finpusset over tid. Bare en håndfull kandidater gjenstår, inkludert Vincent Company. Med sin fortid på Manchester City-siden ble VK kjent i England. Hvis han signerer i denne klubben som alltid eller nesten alltid vil overleve i Premier League, må alt bygges opp igjen. Ni spillere er ikke på kontrakt. Og mange spillere som Maxwell Garnett har blitt annonsert i høykvalitetsklubber.

Kort oppsummert er det en oppgave han er godt kjent med da han gjør mer eller mindre det samme i hjerteklubben. Bortsett fra at hans nåværende lag spiller øverst på tabellen hvert år når Burnley dør i kamp. Engelskmennene har derimot den beste manøveren for å bygge sin gruppe. Han liker ikke å klippe. Etter de første ryktene forklarte den tidligere nr. 4 at han tok hensyn «100 % på Underlite» for nå. Men til når?

Burnleys vedlikehold, ikke et tegn gua

Siden midten av april har Mike Jackson tatt over etter deres tidligere ikoniske trener, Sam Taich. Det var også en stor suksess da han vant to uavgjorte og tre tap. Veldig hederlig rekord, slik at han kunne vinne prisen for årets trener. For å beskytte seg har de to kun én stol.

Clarets-trekningen fant sted på Aston Villa torsdag. Da Leeds flyttet til Brentford. De er jevne på poeng, men Burnley har best målforskjell.

Hvis klubben opprettholdes, er alt mulig ifølge våre engelske kolleger. Spesielt siden denne Lancashire-byen ligger bare en time fra Manchester. Han ble en ikonisk by, og han og kona tilbrakte elleve år av livet sammen.

En ting er sikkert, å forlate selskapet ville være et stort slag for RSCA. Hele prosjektet er satt på de solide skuldrene til den tidligere Røde Djevelen. Etter å ha brakt klubben sin til fjerde og tredje plass i Jubilee Pro League, visste Vince the Prince at han måtte starte på nytt eller nesten alt. Kan han være sliten i denne situasjonen? Hvordan forbedrer du egentlig et lag som spinner sine beste komponenter hvert år? Bare Vincent Company kan svare.