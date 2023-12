Anderlecht: En sommerutveksling i hyllene til Reims og Mallorca

Anderlecht ønsker å redusere fokuset på noen få posisjoner, spesielt i det kreative elementet. Alexis Phillips, som kom fra Reims i sommer for en sjekk på 4 millioner, har allerede reist. Ikke mer lilla i andre halvdel av sesongen. I mangel av spilletid ønsker den 23 år gamle franskmannen å komme tilbake på banen. Han har mange alternativer.

Alexis Phillips spilte ikke så bra som forventet i Anderlecht.

Reims presser hardt på for å få tilbake spilleren sin. Fra hans første tvil om sin plass i 11, var Phillips i stand til å stole på støtten fra Will Still. Reims' belgiske trener har aldri lagt skjul på sin beundring for playmakeren og vil ha ham sendt tilbake på slutten av sesongen. Rémois forhandler om et tørt lån uten kjøpsopsjon. Det ville tillate Phillips å prøve å gi Brian Reimer en mulighet neste sommer.

Mallorca er også med i blandingen. Den nåværende 14. i La Liga er ute etter å styrke seg selv og ser på Phillips som en potensiell merverdi. Mallorcanerne ønsker å gjøre spilleren permanent. Anderlecht ønsker å få tilbake investeringen sin, men vet at det vil bli komplisert. En løsning som vurderes nå er et lån med kjøpsopsjon.

David Frio har også et øye med Phillips. Lyons nye sportsdirektør ser etter forsterkninger for å bringe OL opp på rangeringen etter en trøblete start på sesongen. Det har imidlertid ennå ikke funnet sted noen forhandlinger med Ligue 1-klubben.