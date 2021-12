Kouamé, Refaelov, Zirkzee, Ait El-Hadj og Raman scoret for Brussel på kvelden.

Seouring og Sporting Brussel møttes på Pierre Stadium lørdag kveld, på den 18. spilledagen, 11 dager etter at den 16. runden endte i en tøff kvalifiseringskamp på 3-4 med en ledelse på 3-1 over Anderlecht. Jubilee Pro League. Anderlecht skalv ikke denne gangen, og vant 0-5 på slutten av et møte som var offensivt fra start til slutt. Dette er Vincent Companys åttende seier, tredje på rad, og 5. på stillingen med 31 poeng. Seraing ligger på femtendeplass med 19 poeng.

Høydepunkter fra konkurransen

7.: Jerksey prøver et skudd på 30 meter, men ballen går over Dietz sitt mål.

16.: Mål! Murillo scoret først på Olsens innlegg, men skuddet hans ble vendt tilbake. Kouamé fulgte godt etter for å lure Deets.

18.: Mål! Gomez krysser hardt på en nærliggende stolpe for en reflow, og han blir distrahert og bryter for Mowes-teamet.

37.: Jerkseys krøllede skudd overser loven med noen få centimeter når Deitch Comey avskjærer.

44.: Mål! Denne gangen bommet ikke Jersey på sjansen til å score 0-3. Overfor tre vakter krøllet han seg sammen i det øverste hjørnet av Dietten og ble fullstendig angrepet.

47.: Baren! Murillo flyter over og finner etter et godt krøllskudd en reflow som berører Deetschs ramme.

72.: Mål! Raman Aid finner L-Hodge i boksen og han prøver en fantastisk volley, som går 0-4 til Anderlecht.

80.: Mouandilmadji prøver lykken, men van Crombrook fanger uten problemer.

82.: Straff og mål! Ceresian-vakten Deitch Raman ble feilaktig avskjediget, kaptein Pierrod måtte bare bruke hansker fordi Serengeti ikke lenger kunne gjøre noen endringer! Raman tar rettferdigheten i egne hender med en scoring på 0-5.