Konkurranser er for tiden i full gang i Europa. En mulighet til å gjøre innledende vurderinger og forberede seg på byttemarkedet. Footnews gir oppdateringer hver dag slik at du ikke går glipp av noe.

I Belgia

Anderlecht forventes å skilles fra Justin Lonwijk i januar. Den nederlandske midtbanespilleren, på lån fra Dynamo Q, har aldri klart å overbevise Brian Reimer om å spille ham (har spilt 39 minutter siden han kom til RSCA). Ifølge ulike utenlandske medier kunne han hoppet tilbake i Brandby.

Amadou Diawara bør forlate Anderlecht i januar. Den guineanske midtbanespilleren blir forfulgt av franske og tyske klubber.

Ifølge Ekrem Konour sendte Arsenal, Tottenham og Liverpool alle besøkende til Mechelen sist helg. Tre store Premier League-navn tok turen for å følge Jorn Spillers (18 år) prestasjon nærmere.

Ifølge Nieuwsbald kan Gent gjøre et trekk for Haakon Valdemarsson i løpet av de kommende ukene. Den 22 år gamle islandske målvakten spiller for Elfsborg og ble nylig koblet til Sporting Anderlecht.

Hvis ting ikke endrer seg, bør Rick de Mille bli Westerlohs nye trener. Ifølge Pieter-Jan Calcoen skal nyheten gjøres offisiell i løpet av de kommende timene.

I utlandet

Zlatan Ibrahimovic returnerer til AC Milan. Sverige går tilbake som spesialrådgiver for majoritetsaksjonæren (Redbird).

Ifølge Daniel Longo er Christian Comey (ex-RSCA) satt til å forlenge kontrakten sin i Fiorentina. Et svært overraskende resultat da den ivorianske spissen kun har scoret ett mål siden sesongstart (på 18 kamper).

Ifølge Calciomercato vil ikke Bologna la Joshua Zirksi (ex-RSCA) slippe unna for mindre enn €40 millioner. Det skal sies at den nederlandske spissen har en flott sesong (7 mål og 2 assists på 15 kamper). De siste dagene har Napoli, Bayern München og AC Milan vist en viss interesse for den 22 år gamle spissen.