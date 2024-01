For Anderlecht vil 2023 være et av toppene av alle. Selv om avslutningen på forrige sesong var katastrofal med en siste ellevteplass, har denne sesongen hatt en flott start.

Etter år med å krysse ørkenen, ser Mauves mot enden av tunnelen, og selv om ingenting er vunnet så langt, står Sporting uten et trofé i hånden foreløpig.

Tidligere ære

For å avslutte saken, bestemte administrasjonen seg for å gjøre alt for rekruttering i fjor sommer, og resultatene lot ikke vente på seg. For nå, takket være teamet til hans disposisjon, leder Brian Rymer sine menn i jakten på Union Saint-Guillois.

En farlig Brussel-kamp som vil fortsette til slutten av sesongen med to klubber som ønsker å bli kronet på slutten av sluttspillet. For Philip Albert, ingen fotografi, vil tittelen spilles ut mellom disse to.

Anderlecht, en tidligere rød djevel, har nå alle egenskapene til å gjenvinne sin tidligere ære. Bekreftelse er nå nødvendig i løpet av de ti siste klassiske etappekampene, og deretter i løpet av de ti sluttspillkampene kan kort omfordeles.

Som en påminnelse er Anderlecht seks poeng bak Union Saint-Guillois på stillingen, og Mavs vil se etter å gå et skritt videre i den belgiske cupen mot Union. Kampen finner sted 17. januar på Joseph Marion Stadium.