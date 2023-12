Anderlecht ønsker å gjøre et stort trekk med 9 millioner euro

Anderlecht har rettet blikket mot supertalentet Momodo Sonko etter Francis Amusu. Den 18 år gamle svensken av gambisk avstamning gjorde et sterkt inntrykk på BK Haken og ble kåret til Årets Allsvenskan Talent.

Anderlecht og Club Brugge er interessert i ham, mens Ajax, FC Barcelona, ​​​​Liverpool, RB Leipzig og Atlético Madrid har ham i kikkerten.

Kampen om Sonkos signatur lover å bli intens ettersom prisen er mellom €8 og €9 millioner, noe som vil knuse Hawkens nåværende åpningsrekord for klubben.

Sonko, som har blitt sammenlignet med Mo Salah, er kjent for sitt imponerende tempo, raffinerte teknikk og øye for mål.

Brian Reimer verdsetter en rask spiss i laget sitt, en som kan bringes inn i startoppstillingen eller som innbytter til rett tid og under spesifikke kampforhold. Denne sesongen har Francis Amusu fylt denne rollen perfekt, men han har også gått glipp av flere kamper på grunn av skader.

I tillegg er Amuzu ambisiøs og vil etter hvert få mer spilletid. «Hvis vi vil ha en rask spiss i januar? Det er veldig vanskelig å finne det i budsjettet vårt,» sa Reimer forrige uke.

«Det vil være vanskelig for oss å finne noen bedre enn Amusu. Jeg tror Amusu vil være syk, spesielt siden januar. Men hvis dette fortsetter, må vi gjøre noe på dette nivået,» sa han. Det meldte treneren.

Reimer skar ikke ordene da La Derniere Heure og Het Nieuwsblad rapporterte at både Anderlecht og Club Brugge hadde sikte på Momodou Sonko.

Jesper Fredberg har fulgt den 18 år gamle spissen en stund på grunn av hans omfattende kunnskap om det skandinaviske spillermarkedet. Anderlecht ser på Momodo Sonko som en mulig erstatter for Francis Amusu.

Interessen til Brussel-klubben ser ikke lenger ut til å være et enkelt mål og vil bære frukter. Momodou Sonko virker klar til å ta et nytt steg i karrieren.

Kampen om Sonkos signatur lover å bli intens, og Club Brugge legger også press. I tillegg følger Ajax tett utviklingen av ungt supertalent.

I tillegg har Sonko også blitt nevnt på listene til FC Barcelona, ​​​​Liverpool, RB Leipzig og Atletico Madrid.

Dessuten vil en potensiell overføring av Momodou Sonko absolutt ikke være en billig avtale. Styreleder i BK Häcken Markus Jodin beskrev det kommende salget av spissen som «en mann med 50 millioner kroner». Dette utgjør rundt 4,6 millioner euro.

Dagens prisantydning er allerede litt høy, på 5 millioner euro.

Club Brugge virker villig til å ta denne økonomiske risikoen, ledet av suksessen til Antonio Nusa. På den tiden fikk Bodo/Klimt kun 3 millioner euro for Nusa, men i dag er det 10 ganger mer.

Rask fart/akselerasjon, stor smidighet, veldig vanskelig kantspiller i 1v1-situasjoner, skaper scoringsmuligheter for lagkameratene.

Expressen snakker fortsatt om høyere priser. Ifølge den svenske avisen forventer Håkan et honorar mellom 8 og 9 millioner euro, noe som vil knuse klubbens nåværende åpningsrekord.

Foreløpig er Bénie Traoré (Sheffield United, €4,6 millioner) den dyreste utgående overgangen fra den svenske klubben.

Det er åpenbart at en eventuell overføring av Momodou Sonko vil kreve betydelig økonomisk innsats. «Å slå klubbrekorden ville være et flott mål,» sa spissen selvsikkert.

Bare 18 år gammel er han allerede en av de tre mest verdifulle spillerne i Allsvenskan, og potensialet hans for vekst virker ubegrenset.

Uttrykk beskriver Sonko som den nye Mo Salah, ikke bare på grunn av profilen hans, men også på grunn av veien til den absolutte toppen.

Akkurat som Salah startet sin karriere i «lille» FC Basel, håper Sonko å gjøre det samme i BK Haken.

ClubBrugge Innsiden RSCA Neste ut er Momodou Sonko, et 18 år gammelt supertalent fra Hagen. Oak Ajax heft de speller of the radar stan.

