Anderlecht overgangsvindu: Brian Rymer åpner døren for Slimani, men han kommer kanskje ikke

Det innkommende og utgående overgangsvinduet er tent hos Anderlecht. Brian Reimer var sammen med Mads Ritz som ankom denne uken under hans pressekonferanse. Manageren klarte ikke å skjule gleden da han gjorde status før han møtte Westerlo.

Mats Ritz, miljøet han elsket

Brian Rymer forventes å pitche for Mats Ritz i helgens kamp. «Han har vært på toppen av listen vår en stund, men vi visste ikke at det var mulig å hente inn en slik spiller fra Club Brugge. Enten det er høyt oppe på banen eller lavt nede, kan han tilføre oss mye selv når vi mister ballen. Han er klar til å spille denne helgen. Jeg tror vi har funnet en spiller med ham som passer perfekt til spillet vårt.

Ankomst av Phillips og trafikkork i mellom

Rymer er nå bortskjemt med valg på midtbanen og må bestemme seg for en kombinasjon mot Westerlo. Freshman Alexis Flips starter. «Alexis (Phillips) er også klar til å spille. Oppstillingen hans mot Saint-Trond ble kortvarig, men han har en uke med trening bak seg. En veldig intelligent spiller som vet hvordan han skal gjøre den siste pasningen og avgjøre seg selv. Det skaper fare. Det er bra for oss å ha ham på laget. Vi har nå mange mann på midtbanen og det er ikke snakk om forsterkninger. Vi skal regne opp antall arbeidere på en slik måte at antallet ikke blir for høyt. Så det kan bli avganger. Det er viktig at vi raskt finner konsistens på midtbanen. For å spille mesterfotball trenger du tilknytning, grunnleggende og konsistens. Det vil ta tid.»

Hvorfor Fredberg vil gjøre minst 10 overganger til Anderlecht

Augustison er ennå ikke klar, Debast kommer tilbake, Lonwijk kan være ute

Ludwig Augustinsson, som kom på lån fra Sevilla denne uken, vil være på benken. «Han spilte ikke i noen kamper, men var i stand til å forberede seg med Sevilla. Han trenger spilletid, og hvis han ikke spiller på søndag, vil han spille en vennskapskamp på mandag.»

Han kan imidlertid stole på Geno Debast igjen. «På den annen side vil jeg legge merke til staten Justin Lonwijk. Det er en liten belastning som kan hindre ham i å spille.

Hvorfor Augustinssons ankomst vil gi Anderlecht erfaring

Slimani? Gode ​​spillere kan alltid komme

Algeriske medier har notert Islam Slimanis retur til Anderlecht. Brian Rymer konfronterte ryktet og svarte: «Jeg elsker Slimani. Dette var et stort pluss for meg. Men jeg overlater spørsmålet til Jesper Fredberg. Jeg har tre spisser i laget mitt. Det virker som et godt nok tall for meg. Men vi er åpne for gode spillere. Slimani er en.» I følge vår informasjon er det foreløpig ingen tvil om algerierens retur til RSCA.

Anderlecht kan derimot styrke vingene. Dreyers fravær denne lørdagen beviser at Anderlecht B ikke har noen planer i sine angrepsflanker.