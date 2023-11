Anderlecht sletter Manneken Pis kvelervideo – Belgian Pro League – J15 – Anderlecht-RWDM (2-1)

Men hvorfor gjorde du det?

Etter søndagens derbyseier mot Molenbeek, 20 år etter den siste kampen mellom de to lagene, la Anderlecht ut en video på sine sosiale nettverk som utløste kontrovers og ble slettet av den belgiske klubben mandag. I dette korte utdraget med tittelen Den neste dagenVi ser Manneken-Biss ta metroen etter lagets seier og sjonglere en ball mellom setene før han slipper den ned på perrongen.

Skjerfet til Petit Julien setter seg fast mellom T-banedørene når han går ut av toget. Akkurat da går tunnelen ut, og drar barnet inn på scenen, før videoen stopper. RSCA-talsmann Mathias Declercq snakket om selvtillit, og forklarte at klubben hadde fått tilbakemeldinger «Blandet» Etter denne videoen skapte den en sensasjon «Forståelse». Anderlecht ønsket derfor å fjerne den rekken og gjøre et godt inntrykk med sin første video publisert på torsdag, der Manneken Pis legger en liten bro over en Molenbeek-supporter.

