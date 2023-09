Anderlecht står overfor store hinder i Thorgan Hazard-filen? – Nylige overføringer

Anderlecht ser etter å gjøre et stort grep på slutten av overgangsvinduet ved å signere Thorgan Hazard. Ting står for øyeblikket fast i virksomheten til den røde djevelen som signerer RSCA.

Vi avslørte eksklusivt for deg at Anderlecht ønsker å signere Thorgan Hazard. Etter å ha slitt i Dortmund, ser 30-åringen etter spilletid og ønsker å forynge seg.

En verdifull overgang, men en som ville kreve at Anderlecht gikk med på en betydelig investering. De Ny leilighet Det forklarer hvorfor Hazards lønn kan være et problem. Han tjener 5 millioner euro per år.

Sacha Davolieri Den forklarer også at Anderlecht, som tilbød en 4-års kontrakt – i samsvar med spillerens ønsker – har revidert sitt forslag og tilbyr nå en 3-års kontrakt + ett år som opsjon. Dette gjør saken enda mer komplisert, med timer før overgangsvinduet stenger…