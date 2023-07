Anderlecht: Stor overraskelse i Slimani-saken? – Nylige overføringer

Fremtiden til Islam Slimani (35) er fortsatt usikker. Anderlecht kan fortsatt håpe på å beholde ham. Men algerieren kan bli fristet av et overraskende reisemål.

En flytting til Midtøsten har allerede blitt foreslått, men Slimani har indikert at han ønsker å forlenge oppholdet i Anderlecht. Forhandlingene har dratt ut og fremtiden til den algeriske spissen er ennå ikke avgjort.

Slimani sa nylig at han ønsker å fortsette å spille fotball i Europa. I mellomtiden dukket det opp et annet spor. Brasilianske medier forklarer at Coritiba-klubben vil være interessert i å signere spissen.

Coritiba kjemper for tiden nedrykk i den brasilianske ligaen. Han søker forsterkninger for å opprettholde seg selv. Slimani vil bli sett på som en stor og erfaren rekrutterer. Vil han velge å ikke forlenge med RSCA?