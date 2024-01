Anderlecht under lupen etter bruddet i Leuven: Schmeichel har seg selv å klandre, Tolberg ikke

Schmeichel 4 En dårlig klarering og en sen reaksjon på Mazizs børstede ball: Han er ansvarlig for OHLs 1-0. Andre omgang var svært spent, spesielt etter krangelen med Martens.

Patrice 6 Uten tvil hjulpet av vinden var dette et av årets mål mot sin tidligere klubb. Han hadde ingen enkel kveld mot Thorsteinsson. Hans gule kort (diskvalifikasjon) gjorde ikke oppgaven hans lettere. Dette var grunnlaget for Tolbergs første virkelige mulighet.

Katastrofe 5.5 Maziz ble fullstendig overrasket over sin andre store sjanse. Han skadet hånden sent i første omgang for å bøte på feilen. Bedre etter hvile.

Vertonghen 5.5 Tre uker uten trening: selv for en erfaren spiller som ham, er det mye. Han har ikke følelser som vanlig. Derimot klarerte han mange baller med hodet. Og han spilte bra i andre omgang.

Augustinson 5.5 Defensivt holdt han stand mot Sagrado, men kryssene hans kom aldri.

Ler 5 Hvis det er han som må gi tjenester, er det et dårlig tegn.

Leonie 6 Før pause kunne han ikke bekrefte den gode formen han hadde på slutten av fjoråret. Han prøvde å ta ansvar i andre omgang, men det var ikke lett.

Versheren 5 Hans dårligste kamp siden han kom tilbake etter lang rehabilitering. Kan hans spill på den skadede banen ha spilt en rolle?

Tørketrommel 4 Med 13 mål så langt har han ikke klart å vise hvorfor han er Sportings toppscorer. Hans eneste gode skudd – undersiden av stanga – var til ingen nytte da det var offside.

Risiko 4.5 Tre minutter senere traff det første skuddet målet. Da forsvant han helt fra konkurransen. Litt mer tilstede i andre omgang, uten å finne feil.

Tolberg 4 Vi så ham nesten ikke det meste av kampen. Han var likegyldig til sin første mulighet, med bare Pletinx foran seg.

Rhymer 4 Det er rart at han ikke kunne inspirere laget sitt til årets første kamp. Han ristet spillerne sine ved pause, men han ventet for lenge før han hentet inn jokere.