Anderlecht uten Hazard og Amusu mot Antwerpen: «Thorgan kan være tilbake mot Zeng»

Sporting Anderlecht står uten to nøkkelspillere på turen til Antwerpen på søndag. Brian RymerAnderlecht-treneren annonserte pakkene Thorgan Danger Og Francis Amusu På en pressekonferanse fredag.

Brian Rymer Fraværende fra feltet siden 12. november kom han først tilbake til den farlige saken: «Folk tror vi prøver å skjule noe. Men dette er ikke tilfelle. Dette er en veldig irriterende tilstand for meg også. Thorgan har allerede gjort 200 skanninger. Mange spesialister tar seg av ham. Ikke noe alvorlig, men han tok et stort slag i kneet, som aktiverte de smertefulle områdene. Han kan løpe, men kan ikke bowle i dag. Han vil ikke kunne spille mot Antwerpen. Men det blir bedre, og han vil sannsynligvis trene igjen neste uke og møte Genk 23. desember«.

Francis Amusu Heller ikke denne søndagen: «Mine to første alternativer for å spille på venstre flanke er borte. Å spille er et annet alternativ Yari Verscheren Eller Mario Stroykens På vingen. Du kan også gjøre det Benito Ramon Venstre, men han er en høyscorer.«

Starten på møtet mellom Antwerpen og SportingAnderlecht presenteres søndag klokken 18.30.