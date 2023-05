Anderlecht vil lide et stort tap når denne sponsoren trekker seg

Anderlecht-sporten går gjennom svært kompliserte tider. Selv en stor sponsor kan ganske snart reise.



Egentlig den Ny leilighet Vet at sponsoravtalen med National Lottery er truet mer enn noen gang. I 2018 signerte ulike parter en femårsavtale. Ettersom samarbeidets sluttdato (merk: 30. juni) nærmer seg med stormskritt, lurer sponsoren på om det faktum at Mauves sponser samsvarer med kjernefunksjonen. Partnerskapet tjener tallet 35 € 1,35 millioner per år.

Den nasjonale lotterikontrakten kan imidlertid forlenges under reduserte betingelser. En sak å gå videre med.

En katastrofal sesong

Denne sesongen avsluttet Brian Rymer og spillerne hans mesterskapet på en veldig trist og dramatisk ellevteplass. En øvelse for raskt å glemme den mest suksessrike klubben i Belgia. Anderlecht, på sin side, bør begynne forberedelsene før sesongen i løpet av de kommende dagene, med sluttspillet til slutt.

Les mer

Antwerpen: Vermeeren er veldig nær ved å banke på døren!

Vinn innsatsen din 50 ganger