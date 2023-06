Anderlecht vil miste nok et topptalent… til en belgisk klubb! – Nylige overføringer

Det ser mer og mer ut som en exit fra RSC Anderlecht. Denne gangen må Mavs se den unge spissen som har imponert denne sesongen i en fremtidstrøye.

Navnet hans ble ofte nevnt da Anderlecht slet i andre halvdel av sesongen. 13. oktober, i Conference League mot West Ham, scoret han en straffe i de siste ti minuttene av kampen.

Du har kanskje gjettet det: vi snakker faktisk om Lukas Stacin. Den 18 år gamle spissen har imponert igjen for ungdomslaget denne sesongen, og scoret 15 mål for Future – til tross for en nedgang i sluttspillet. Han hadde godt av noen få opptredener med A i ligaen og rundt femten minutter i Conference League-sluttspillet mot Ludogorets. Under Rymer spilte han ikke lenger.

Dessverre, som mange ungdommer fra vannputen, vil Stacin forlate Anderlecht i sommer. Kontrakten hans, som går ut i 2024, vil ikke bli fornyet. Rapportert av Den siste timen, vil Mauves prøve å selge ham i løpet av neste overgangsvindu. En Pro League-klubb ville vært interessert: KVC Westerlo. Stasin har allerede signert en personlig kontrakt med Campinois-klubben. Andre europeiske klubber vil også være interessert.