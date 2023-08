Anderlechts nye signering er et spesielt tilfelle: hvorfor Delaney ikke ville ha signert for Standard

Ifølge danske kilder har Thomas Delaney (31) allerede bestått lege hos Anderlecht. Så hans ankomst med husleie bør kunngjøres på tirsdag. Delaney, som blir den nye nr. 6, er ingen. Han har allerede spilt 72 kamper for det danske landslaget, vunnet fem titler og fire cuper og ble overført fra Bremen til Dortmund i 2018 for tjue millioner. Men det er mange fakta å vite om FC Sevillas midtbanespiller. Forrige sesong Hoffenheim…

1. Fra stillhet til rødt lys: Han er fargeblind

Ikke bli opprørt hvis Delaney kjører på rødt i Brussel eller ikke beveger seg når lyset blir grønt. Dane er fargeblind. Rødt og grønt er et problem for ham. «Hos Werder Bremen, som spilte i grønt, møtte vi ofte lag i røde skjorter. Han erklærte. Jeg klarte å se på shortsen i en annen farge. Jeg oppdaget dette synsproblemet da jeg var liten og så en kamp mellom Manchester United og Panathinaikos på TV. Jeg har problemer med å skille mellom spillere, spesielt når de beveger seg. En kamp med Standard på Cercle Bruges ville vært et mareritt.

2. Han kaller «du sier»

11. juni 2018. Dansk radioprogram Danskerbingo – Den Du sa det Local – Vier et program til fargeblindhet. En person kontakter studioet for å rapportere sin egen visuelle anomali. Det er først når han uttrykker sin bekymring på en fotballbane at verten innser at han har en fotballspiller på nett. «Jeg håper jeg ikke møter det grønne laget i verdenscupen», Legger til den aktuelle spilleren. Det handler om at Delaney gjør seg klar til å sette seg på flyet for å ta Danmarks landslag til Russland for VM. Delaney var heldig i Russland. Ingen av motstanderlagene spiller på green.

3. Brugge er hans favorittfiende

Copenhague – Brugge (4-0) med Delaney Simmons før kampen, Delaney scorer karrierens beste mål. ©Fotonyheter

Denne 24. september vil Delaney møte de kjente fargene. Av sine 38 Champions League-opptredener har han spilt fem mot Club Brugge. Han vant to med FC København (4-0 og 0-2 i 2016), to med Borussia Dortmund (3-0 og 0-3 i 2020) og delte ledelsen 0-0 i 2018. Ved stopptid for Witsel. Hans eneste mål i Champions League i 2018 var en perle på 4-0: En volley med venstrefoten fra 30 meter inn i det øverste hjørnet av Ludovic Putells mål.

4. Et amerikansk pass etter hungersnøden i Irland

Delaney er ikke et dansk navn…irsk. Hans irske bestefar flyktet fra den store hungersnøden som drepte 1 million mennesker mellom 1845 og 1852. Som mange kamerater dro han for å bosette seg i Amerika. Faren til Thomas er født i Danmark og bodde i USA, men returnerte til landet for rehabilitering etter en bilulykke. I likhet med sønnen har han dobbelt statsborgerskap. Da han flyttet til FC København, ble Delaney kontaktet av det amerikanske forbund. Han var fascinert av ideen om å spille for USA, men sa nei. På den annen side er en overgang til MLS ikke utelukket.

5. Hennes svigermorfienden

Mike Jensen (i blått), Delaneys svoger under Europa League-kampen med Brandby. ©Belga

I fjor, en måned før datteren deres ble født, giftet Delaney seg med Michael Jensen, som hun hadde vært i et forhold med siden hun var 17. Jensens er ikke alene i Danmark. Henrik Jensen, hans far, er en tidligere landslagsspiller (et utvalg) som var spiller og trener i Brøndby i mange år. Og Michaels bror, Mike, er en profesjonell spiller (sju landskamper for landslaget; han var i 35-mannstroppen, men ikke i 23-tallet før verdensmesterskapet i 2018) som også spilte for Brøndby i syv sesonger. Brandby og FC København – Delaneys klubb – det samme er Standard og Anderlecht. «Et familieproblem? Nei, for vi slo ofte Brandby», lo Delaney under et intervju. I årevis sang fans fra København: «Ikke bare har du vakkert hår, men du stjal også en rivals kone…”

6. Han ble tilbudt Anderlecht og Brugge i 2016

Dette er ikke første gang Thomas Delaneys navn blir nevnt på kontorer i Neerpet. Han var en av flere spillere som ble tildelt Hermann van Holzbeek i 2016. Til tross for at han to ganger ble kåret til Danmarks beste spiller i ligaen, brukte han bare to millioner. Agentene hans tok også kontakt med Brugge. Anderlecht og Brugge sa nei. I 2017 signerte han med Werder Bremen, så de solgte ham i 2018 for tjue millioner.

7. Kandidat til Årets kunngjøring

Som mange skandinaver er Delaney en utdannet og intelligent gutt. Før han signerte for Bremen, tok han privattimer hos en tysklærer slik at han kunne gi intervjuer til tyske journalister. En av setningene hans etter en kamp ble valgt som en av årets uttalelser ved German Football Culture Award 2017. Etter sitt hat-trick mot Freiburg sa han: «Jeg må sjekke om Wikipedia-siden min er oppdatert etter det første hat-tricket i min karriere.» Til slutt vant han ikke trofeet.

8. 377 km tilbakelagt og tredjeplass

Hvis danske Reimer og Fredberg er gale etter ham, er det fordi Delaney er en maratonløper på banen. I løpet av tiden i Werder Bremen ble han nummer tre på listen over spillere med flest kilometer i løpet av sesongen. Det er 377 kilometer, før Egstein (383 km, Werder Bremen) og… Thorgen Hazard (381 km, Borussia Mönchengladbach).

9. Han utnyttet Witzels ulykke

Witzel med Delaney etter Dortmund-nederlaget. © Withers

I sesongen 2020-2021 mistet Delaney sin plass på Dortmunds midtbane … til fordel for Axel Witzel. Da Devils rev akillessenen hans i januar 2021, fikk Delaney plassen sin tilbake. Dette tillot ham å finne spilletid og form før EM 2021, hvor han startet i hver kamp med Danmark, inkludert mot Belgia i København (1-2).

10. To unntak…bare i Sevilla

Delaney har et godt rykte blant dommere. Han hadde aldri blitt ekskludert i sitt liv før han kom til Sevilla. Han spilte bare 47 kamper for sin spanske klubb, men rykket ned to ganger; Hver gang etter en dobbel gul. Dette var tilfellet mot Espanyol Barcelona (1-0 seier) og Dinamo Zagreb (1-0 tap) i Europa League. I sine andre 462 kamper som proff fikk han flere gule kort, men aldri rødt.