Vijayawada: Understreket behovet for å øke kostnadseffektive tiltak i kraftsektoren ved å ta i bruk innovative og globale teknologier, sa sjefssekretær Aditya Nath Das at regjeringen vil fullt ut fokusere på å redusere klimagassutslipp (GHG). Han ba også energisektoren om å identifisere sektormessig investeringspotensial for energieffektivitet i staten som vil bidra til jobbskaping og generell økonomisk vekst.

Søndag 18. juli 2021 vil AP State Energy Security Mission (APSECM) ledes av sin administrerende direktør, Aditya Nath Das, i forkant av det kommende møtet i eksekutivkomiteen. CS opplyser at USA, Japan, Tyskland, Norge og andre land, som er langt fremme i energistyringspraksis, har redusert energikostnadene sine ved å implementere energieffektivitet på global skala.

C.S. understreket behovet for å studere avansert teknologi og muligheter for å følge i staten. Generalsekretæren har pålagt Energidepartementet å levere en rapport på neste møte i Executive Committee om avdelingsmessige tiltak og installasjon og implementering av energisikkerhetsceller. Den nasjonale regjeringen har invitert nasjonale byråer til å samarbeide med AP i sin energieffektivitetsbevegelse. Ifølge BEE-estimater har AP en lagringskapasitet på 25 prosent, eller 16.875 MU av det totale årlige energibehovet på 67.500 MU.