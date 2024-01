Andrade El Idolo snakker om å forlate AEW

Etter Worlds End fikk vi offisielt vite at Andrade El Idolo ikke lenger er med i AEW. Mange forventer at han signerer en fulltidsavtale med WWE eller Mexico, men ingenting er bekreftet ennå.

I dag tok Andrade El Idolo seg tid til å takke AEW for hans to og et halvt år med selskapet på Twitter:

«Jeg vil takke AEW for arbeidet mitt og spesielt Tony Khan. Jeg vil si farvel til bryterne, sikkerhetskontrollen, kameraoperatørene, dommerne og alle som jobber for selskapet og har vært med i min tid i AEW. Kenny, Young Bucks, Tazz, Shiavone, Aubrey, Jerry, Hobbs, Hook, Kingston, Ricky, Orange, Thunder, Jack Perry, Austin, Colten, Sonjay og andre. Så hvordan kan du glemme alle meksikanerne! Jeg delte ringen med Sting, Pac, Darby, Garcia, Jay og mange andre. Jeg ønsket å møte MOX, Page, Hobbs, Ricky, Dante, Cage, Dustin. Takk AEW og takk til alle fansen for deres fortsatte støtte. Som alltid ønsker jeg deg alt godt!!!''

Andrade avsluttet tiden med AEW 30. desember, og tapte mot Miro på Woltz End. Han vil ha en sjanse til å konkurrere i Continental Classic og skinne før exit.

Dessverre for Andrade fikk han aldri sjansen til å bli AEW-mester eller til og med være på toppen av kortet. Er det et bestillingsproblem eller er det en andrade tilgjengelig? Ingen vet svaret på dette spørsmålet.