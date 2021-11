“Andre kvinner vil vitne”: Ellis Lucet legger til Nicholas Hulod-saken

Effekten av bomben. Etter at rapporten er sendt “Nicholas Hulot: Women Blame”, Élise Lucet, journalist og vert for Special Envoy Survey, var gjest på BFMTV. Mulighet for henne til å si mer bak kulissene til dokumentaren som følge av rettssaken.

Ifølge journalisten var kvinnene som vitnet ikke enkelttilfeller. “(Siden dokumentaren ble laget) er det andre samtaler vi har hatt med kvinner som ennå ikke har vitnet fordi det ennå ikke er tid for dem.”, forklarte hun. — Jeg lurer på om de vil vitne, men på et tidspunkt tror jeg de vil vitne., Lagt til Élise Lucet.

Tilsynelatende forklarte programlederen at han forsto disse ofrene. “Det er opp til dem å bestemme når og hvordan de vil vitne. (…) Det er opp til oss (journalister) å respektere deres avgjørelse.”

Hun ønsket også å avklare hvorfor hun gjorde noe av vitneforklaringen anonym. “Dette er tillitsavtalen mellom dem og oss og beskyttelse av (…) ressurser”, Hun tror. Når du forklarer at de bør unngås av alle slag “Press eller trusler”.

For å forsvare seg erklærte Nicholas Hulod at han bodde i en ekte mediedomstol. Hva sier Ellis Lucet som svar “Han fant seg selv på et TV-apparat for å forklare seg.” Hun revurderer også sin tidligere usbekiske redaktørs rett til å svare. “Vi ringte ham aldri. Han meldte seg frivillig til å se eller høre disse vitnesbyrdene eller høre dem på lyd, og så nektet han å få reaksjonen hans. Et TV-program ringer aldri noen.”, Sa.

Nicholas Hulot, som har blitt angrepet fra alle kanter, hadde svart på kritikk på BFMTV allerede før rapporten ble sendt. Til den tidligere miljøministeren, alle hans kvinner “løy”. Dokumentaren fikk også en del kritikk over foreldelsesloven. Elise Lucett ville svare dem. “Journalist uten resept. Vi oppdaget en skandale for 25 år siden, som jeg sa, vi ville ikke snakke om det!”

Virginie Villar, regissøren av dokumentaren, er ved hennes side og sier at Nicholas Hulots tale var “for vanskelig” for noen av kvinnene som vitnet. Det er spesielt sant å kvalifisere seg som en “løgner”. “Det minner dem også om at de står overfor en mektig mann.”, avslutter hun.