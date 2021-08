Andre person dør etter å ha stått uten strøm i flere uker etter en ‘katastrofal’ orkan i Louisiana og Mississippi – følg oppdateringer live

Orkanen Ida rev taket på et sykehus i Louisiana

Orkanen Ida, den femte sterkeste orkanen som traff fastlandet i USA, ble til slutt nedgradert til en tropisk storm etter å ha tilbrakt 16 timer over Louisiana.

To personer er bekreftet omkommet i uværet, og dødstallet forventes å stige “betydelig”.

Nøyaktig 16 år etter at orkanen Katrina ødela New Orleans, rammet værsystemet som intensiverte seg raskere enn ekspertene forutså, hele byen, rev tak og endret strømmen av Mississippi -elven.

Innbyggerne ved Gulfkysten evakuerte hjemmene sine og virksomhetene ble stengt da store deler av Louisiana -kysten var under vann. Etter at et tre falt på en bolig i Baton Rouge, drepte orkanen minst én person.

Louisiana -guvernør John Bell Edwards beklaget: “Hvis du må ta den verste veien til en orkan i Louisiana, vil det være en av de nærmeste vi noen gang har sett,” og advarte innbyggerne i staten hans om å se muligheten. Restitusjonsuker.

Det ble erklært som en tropisk storm mandag av National Hurricane Center, som advarte om farlige stormer, ødeleggende vind og lynflom i det sørøstlige Louisiana og Sør -Mississippi.