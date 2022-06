Andre runde av forsamlingsvalget i Frankrike: tilbakeslag for Macron, som tapte med absolutt flertall, her er de endelige resultatene (i live)

Etter søndagens forsamlingsvalg vant Emmanuel Macrons leir 245 seter, med et absolutt flertall (289), etterfulgt av Nupes med 135 seter og en historisk forbedring med RN 89 seter, ifølge AFP «totalt.

LR vant 61 seter mot 100 i forrige forsamling og dets allierte UDI vant tre seter.

Ifølge innenriksdepartementet var valgdeltakelsen 53,77 %.

Hovedfornektelsen

Denne søndagen, Franske kvinner og menn stemte for å velge representanter til nasjonalforsamlingen. Med et flertall for president Emmanuel Macron, må han møte en koalisjon av venstresiden, en aktiv melankoli av NUPES «ledet». Valgkampen for dette valget, noen ganger referert til som «tredje runde», har allerede startet under presidentvalget.

President Emmanuel Macron mistet sitt absolutte flertall i nasjonalforsamlingen og møtte overveldende motstand. Hvis disse resultatene blir bekreftet, vil presidenten måtte finne allianser for å implementere reformplanen sin i løpet av de neste fem årene i møte med vedvarende motstand som ikke vil gjøre ham noen tjenester.

Dette kan ifølge observatører føre til langsiktig politisk ustabilitet i Frankrike, som ikke er vant til parlamentariske kompromisser. Stortingets rolle kan også omstruktureres.

For flertallet av presidenten tok valgnatten form.»Klask«, Beskrevet i avisen Utgivelse, Men sammen! Presidenten tok førsteplassen.