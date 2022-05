Andre seier for Frankrike (1-0) mot Norge

Etter 2-0-seieren mot FinlandFrankrikes U17-lag vant 1-0 mot et slitende norsk lag, takket være et mål fra Lauren O’Leary i den første timen, noe som gjorde at Bluetos kunne utligne med Spania i finalen i dette U17-EM der de møtes på mandag.

Etter å ha vunnet sin debut kom Bleuettes til topps i sin andre kamp mot et veletablert og aggressivt norsk lag, men Cécile Locatellis spillere sikret dominansen med en knepen 1-0-seier.

Blues i trøbbel

Bleuettes (4.) Debattene begynner raskt med den første farlige muligheten i en corner presset tilbake i en corner. Cécile Locatellis tilhengere får overtaket i starten av møtet, men vil ha problemer med å koordinere angrepene sine. Lucy Calpa (6.) sitt slag fra dette krysset like ved Maria Sandwicks første innlegg.

I sentrum av Anna Lerwick (10.) hadde Colors sin første frykt, jaget av knyttnever av den franske målvakten Firin Belhadge. Sjansene er uavgjort på begge sider, men Shana Sosenot – som scoret mot Finland på tirsdag – savnet kampen mot den norske målvakten i denne vakre sendingen fra Lauren Aileik (11.). Mangel på tekniske ferdigheter straffer bluesene tungt i deres forsøk på å åpne partituret.

Shana Sosenotte, som dessverre ikke klarte å møte den norske målvakten ansikt til ansikt igjen, måtte vente til kampens 24. minutt for å se en ny gylden mulighet for Bluet i denne lange pasningen fra Alice Marquez. , Maria Sandwick.

Selv om det er veldig interessant, har franskmennene problemer med å finne feilen i den norske muren. Kort før pause krysser Tara venstre spor for Melina Mendic (39.) på straffemerket på Elimpi, men finner skuddet sitt i hansken til den norske keeperen. Til tross for dette viste Bleuettes defensiv besluttsomhet mot noen norske sjanser, men kunne ikke finne feil og returnerte til garderoben med denne poengløse remisen.

Laureen Oillic slipper humle

Norge startet andre omgang igjen med en stor sjanse, og kampen mellom Norge-spissen Isa Mortensen Natwick (47.) og den franske målvakten Firin Belhajt endte ballen knepent i hjørne. Norge spiller sine sjanser modig, men bleuettene viser mye bruk og klarhet i forsvar, som denne redningen mot den franske kapteinen Alice Marques (59.) Cille Nilsen.

I denne lange ballen brukte Lauren O’Leary (60.) ved inngangen til 16-meteren forvirringen mellom Natwick og keeperen hans til å gjenvinne ballen og sende den tilbake 1-0! Cecile Locatelli gjorde de første endringene timer senere, da Calpa og Coutel (64.) kom ut, og gjorde gode inngrep i innspillene til Bagdad og Touris, uten å miste fordelen.

Bleuettes bommet imidlertid sjansen til å bryte gjennom med dette skuddet fra Imane Touris (70.) – som nå spiller – på Mendys lave senter, han bommet på stolpen. Chossenotte (70 «) henter ballen fra et frispark, avvist foran målvakten sin av en norsk forsvarsspiller, men skuddet hans jages av Sandwick, som ser frem til å utjevne laget sitt. Med Dummets og Mendy (79. og 80.) ut til Mozart og Rossi, fortsetter endringer på fransk side.

Kampen fortsatte og fortsatte, men de blå holdt på selv om de fortsatt slet foran mål. Som denne uunngåelige muligheten for Torres, ved dette krysset fra Sosenot, kunne ikke spissen designe skuddet sitt alene mot keeper, og den norske forsvarerens sene retur ville ha hemmet hennes forsøk. Til tross for den overhengende faren for Bleuettes, ble Nilssons (90-talls) angrep presset tilbake av tuppen av tricolor-keeperhankene, og møtet ble tumultartet.

Det franske laget vil lykkes med å hevde sin overlegenhet ved å score kampens eneste mål, og dette vil gi en verdifull seier til den siste kampen i EM U17 mot Spania mandag 9. mai kl. 20.00 på Becca Stadium (Cherokee Bridge) . , Bosnia og Herzegovina).

Foto: UEFA

Euro U17 2022 (Gruppenivå) – Resultater / Program

Gruppe a *

Tirsdag 3. mai

Danmark – Tyskland : 0-2

Bosnia og Herzegovina – Nederland : 0-8

Fredag ​​6. mai

Bosnia og Herzegovina – Danmark : 0-6

Tyskland – Nederland: 2-0

mandag 9. mai

Tyskland – Bosnia-Hercegovina (14.00)

Nederland – Danmark (14.00)

Gruppe B *

Tirsdag 3. mai

Frankrike – Finland: 2-0

Norge – Spania : 0-4

Fredag ​​6. mai

Spania – Finland: 4-0

Frankrike – Norge: 1-0

mandag 9. mai

Spania – Frankrike (20.00)

Finland – Norge (20.00)

* De to beste lagene i hver divisjon går videre til semifinalen 12. mai. Finalen og konkurransen om tredjeplassen går 15. mai.