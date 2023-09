Andre steder: Et brev fra Rost, Norge

kjære Omnibus,

Svartehavet bærer oss vidt og bredt, og bærer oss hundrevis av kilometer fra kysten av Norge. Bergrygger stikker ut over bølgene og avslører omtrent begynnelsen av tørt land nær båten. Noen minutter senere dukket en vakker flat øy opp i tåken. Til høyre for meg hører jeg den franske reisende: «For synd! Jeg har frysninger nedover ryggen og heldigvis fortsetter vi med Lofoten. Knuter i magen min. Med ryggsekken går jeg av båten og legger til kai; Her er jeg på øya Røstlandet.

En kaotisk atmosfære som først manifesterer seg i dette tre og en halv kvadratkilometer store landskapet, hvor alle kjenner hverandre – og jeg mener å forstå veldig lite. Jeg går forbi og passer på hundene og gjeter sauene.

En øy beskyttet av rundt fem hundre mennesker, tre hundre geiter og fremfor alt tusenvis av fugler. Jeg har følelsen av å gå inn i et merkelig fristed hvor mystikk og modernitet er de to gudinnene som øya utveksler noen håndtrykk med. Moderne, fordi Rostland har de fleste av kontinentets fasiliteter: et supermarked, en skole, restauranter, hoteller, en kirke, en garasje og til og med en liten flyplass. Magi påføres alle som kommer ned hit av denne misforståtte naturkraften.

Solen står opp før daggry. (Bilder av Elodie Kleiner)

Klimaet er faktisk veldig spesielt i denne skjærgården: under påvirkning av Golfstrømmen, den varme strømmen i Atlanterhavet, opplever regionen aldri en meteorologisk vinter. Selv om vi er over polarsirkelen, varierer årstemperaturen mellom 0 og 10 grader Celsius. Således temperert, kjent over hele Europa for sin ornitologiske rikdom – Røst, den isolerte øygruppen som Røstlandet er en del av, har også tiltrukket seg mange sveitsiske forskere siden 1950-tallet.

Det er veldig lite ordveksling. Hver morgen, ved daggry, omfavner ensomheten meg og holder meg i hånden til Steinar, en snart åtti år gammel gjeter, kommer og kaller meg for å følge ham og hjelpe ham i arbeidet. Noen ganger forbinder et engelsk ord eller to virkelighetene våre, ellers er det et språk som består av lyder og utseende som stopper møtene våre. Fra øyenbryn til smil, et fremmed ansikt kan si overraskende mer enn ord: stillhetens språk er ekte. Det er imidlertid en relativ stillhet som fjerner ethvert menneskeliggjort objekt ettersom vinden, bølgene og fuglene skaper et intenst lydspor. I tillegg til denne harmonien kommer tregheten i hverdagen på øya. Å animere øya mellom algene og bølgene, skape et mystisk univers – mystisk fordi det er fremmed for meg.

Etter en smak av tradisjonell akademisk utdanning, valgte Elodie Kleiner, en ung lærer ved L’Omnibus, å fortsette studiene gjennom fjernundervisning mens hun reiste. Oppdagelser han ofte deler med oss.

