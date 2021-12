Andrea Adamo og Hyundai er ferdige, Theory Newville-sjefen forlater stillingen

I pressemeldingen skriver The Italia , “ Trekker opp av personlige årsaker . Hans daglige ansvar vil snart bli overtatt av selskapets styreleder, Scott Noval..

Andrea Adamo Og Hyndai Motorsport, som fullførte etter 6 års samarbeid. En uttalelse fra det koreanske WRC-panelet tirsdag ettermiddag heter: «Hyundai Motorsport har kommet til en avtale med selskapet Team Manager Andrea Adamo, som tok over som Team Manager i Hyundai Motorsport med umiddelbar virkning.

Denne oppsigelsestiden reiser spørsmål. Theory Newville-sjef Monte Carlo forlater skipet 6 uker før rallyet og noen dager etter Theory Newville-krasjen. Teori Newville Og co-piloten hans Martijn Wydaeghe Dorn forlot veien sist lørdag, LTestet med den nye Hyundai Hybrid i påvente av neste sesong. Vintertestene viste at Hyundai ennå ikke var på konkurransenivå.

For to uker siden tok Andrea Adamo, vår spesialkorrespondent ved WRC, opp sesongen på Olivier Gaspards mikrofon. Hyundai Motorsport-sjefen ler ikke: “LHan kunne ikke balanseres positivt da vi mistet begge titlene. Kan ikke være fornøyd med sesongen. La oss se nærmere på hva som skjedde nå. Du kan si at feil kan bli pålagt meg som vanlig. Jeg vil ta ansvar“ Adamo forklarte.

Den blandede sesongen for Theory Newville-laget ser ut til å ha stengt skjebnen til den italienske sjefen. Adamo-tiden hos Hyundai Motorsport varte i 6 år. Han vant to Constructors World-titler i 2019 og 2020. Laget er også en 3 ganger assosiert verdensmester (2016-2017, 2018).

Under kommando av Andrea Adamo ble han fire ganger viseverdensmester på Theory New, hvor han ikke ville ha vunnet en kjøretittel gjennom Hyundai.