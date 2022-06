Andrea, en amerikaner på ferie på Malta, frykter for livet sitt: Abort nektes da babyen hennes blir fordømt.

En amerikansk kvinne frykter for livet etter å ha blitt nektet abort på Malta, mens lovene hennes er strenge i denne forbindelse, mens barnet hennes blir irettesatt, sa en slektning og en frivillig veldedighetsorganisasjon onsdag. «Hun er redd», Jay Wheeler fortalte AFP på telefon fra sin partner Andrea Prudente innlagt på sykehuset. «Jeg føler at en uskyldig kvinne blir gitt en grusom og bisarr dom.»

Paret var på ferie på Malta da Prudente dro til sykehuset med store blødninger i den 16. uken av svangerskapet. Babyen hadde det bra, men vannet hennes brøt etter en dag eller to. Ytterligere tester viste at morkaken var delvis løsnet fra livmoren, men babyens hjerte slo fortsatt, sa Wheatley.

De ble bedt om å returnere 48 timer senere. En tredje ultralyd bekreftet senere at «væsken er borte og babyen (…) vil ikke overleve», selv om hjertet fortsatt banker. Rullestolen fortsatte.

Legene kommer ikke til å gripe inn fordi det er et fullstendig forbud mot abort på Malta, sa han. Dette ble bekreftet av en frivillig veldedighet, som offentliggjorde saken, Doctors for Choice. Siden har paret ventet.

Hvis tilstanden hans forverres, bør legen vurdere å bryte loven

«De venter til hjerterytmen stopper, de venter på at Andrea skal få en spontanabort, eller de har en livstruende infeksjon for henne.» Leger «kaster mynt på mammas liv» Mr. Klandrer Wheeler.

Forsikringsselskapet deres prøvde å kaste dem ut fra Malta, men spontanabort og flyproblemer presset alle transportører unna. Hovedsakelig katolsk, bare Malta har fullstendig forbud mot abort i EU, og fosteret vil neppe overleve.

Natalie Zaila fra Doctors for Choice bekreftet parets historie om at fosteret «ikke hadde noen sjanse til å overleve» og at «denne tilstanden er veldig farlig for moren».

«Hvis tilstanden hennes forverres, bør legen vurdere å bryte loven (inntil fire års fengsel) og avbryte svangerskapet.» Ifølge fru Sayla, for hvem denne lovgivningssituasjonen «ikke lenger kan vare».

Den maltesiske regjeringen kommenterte ikke. NGOen frykter en tragedie i Irland i 2012: Savita Halappanavar, 31, døde av en infeksjon etter å ha blitt nektet en medisinsk abort etter en spontanabort. Hans død baktalte opinionen og førte til en lovendring.