Andrea Evans (eks-Patty Williams fra Young and the Restless, eks-Tawny Moore of Love, Glory and Beauty) døde nylig | nyheter

Vi er triste over å kunngjøre at skuespillerinnen Andrea Evans har gått bort i en alder av 66 år etter en lang kamp med brystkreft.

Andrea Evans startet sin karriere i en veldig ung alder, først konkurrerte i skjønnhetskonkurranser og senere i reklamefilmer. Hun begynte sin (lange) karriere i såpeopereverdenen i 1978, og spilte rollen som Tina Lord i One Life to Live til 1981.

I 1983 spilte Andrea Evans Patty Williams, søsteren til Paul Williams (Doug Davidson) i Fires of Love (i originalversjonen av «The Young and the Restless»), og returnerte deretter til One Life to Live i 1990.

I 1999 dukket Andrea Evans opp i en annen såpe, Amor, Gloire et Beauty / Top Models (opprinnelig «The Bold and the Beautiful»), hvor hun ble Tawny Moore, moren til Amber Moore (Adrienne Frantz). Skuespillerinnen skal gjenta rollen i 2010, men denne gangen i Fires of Love.

I 2000 ble Andrea Evans Rebecca Hotchkiss Crane in Passions frem til 2007. Skuespillerinnen vil gjenoppta rollen som Tina i 2011s One Life to Live.

En viktig skuespillerinne i såpeverdenen gikk bort…

Andrea Evans har vært gift med Steve Rodriguez siden 1998. Paret adopterte en datter, Kylie Lynn, født i 2004.

Soap-Passion sender sine kondolanser til hans familie og venner.

Selvstendighet

Soap-Passion.com