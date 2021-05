Andrea Pirlo sparket som hovedtrener for Juventus

Torino-klubben er nær ved å kunngjøre at Massimiliano Allegri kommer tilbake som hovedtrener i stedet for Birlow. Himmelen i Italia, Det forventes at 53-åringen signerer igjen i løpet av det neste døgnet.

Pirlo overtok fra Maricio Sari i august i fjor for å veilede Zhou Til Coppa Italia og Supercoppa Italia, men de ble nummer fire i Serie A, og gikk glipp av italiensk topptittel for Inter Milan for første gang på 10 år, og de endte en dag på den siste dagen i neste sesongs Champions League. Årstid.

Etter å ha forlatt Alliance Stadium, leverte Zhou følgende melding til Birlow: “Takk, Andrea.

“Dette er de første ordene vi alle må si sammen på slutten av denne spesielle opplevelsen. For noen måneder siden startet verdensfotballikonet Andrea Birlo sitt nye eventyr, hans første eventyr som trener.

“For å gjøre dette, krever det først og fremst mot, samt bevissthet om ens egne måter, spesielt i en tid preget av tusenvis av vanskeligheter, da epidemien tvang verden til å oppdatere sine egne regler hver dag.

“Birlow begynte de første trinnene i sin søken etter å bli et bedre liv som trener. Et eventyr med forandring er et eventyr som søker å bringe hans ideer og sin erfaring som mester på banen fra den andre siden, og ofte klarer seg.” “Gjerdet.

“I fotball, la oss huske hva seire er: I løpet av noen få måneder har Pirlos Juve vunnet to trofeer: den italienske Supercup og Coppa Italia. Han har hentet fantastiske suksesser hjem som trener.

“For alt dette, for motet, dedikasjonen og entusiasmen han viste hver dag, går vår takk til Maestro, Coach og Andrea. Det kommer virkelig fra hjertet. Og lykke til for fremtiden, det vil definitivt være en fantastisk en.”

Bilde:

Andrea Birlow spilte 164 ganger for Juventus fra 2011 til 2015, og hjalp dem til fire Serie A-titler.



42-åringen, som vant syv store turneringer for Juventus som spiller fra 2011 til 2015, ledet klubbens U23-lag før han overtok som hovedtrener for førstelaget i 2020.

Juventus, verdensmesterskapets 2006-vinnere som står overfor en sjanse for å ikke kvalifisere seg for Champions League for første gang siden 2006/12, gikk videre til sesongens siste dag, men klarte ikke å slå Bologna, og Napoli slo Hellos Verona, sideskrap .

Det tidligere Italia hjalp ikke den internasjonale saken da Joe ble slått ut for andre gang i Champions League for andre gang de siste sesongene.

Bilde:

Massimiliano Allegri vant fem Serie A-titler på rad med Juventus før han dro av sommeren 2019



I mellomtiden forventes Allegri å returnere til Tour Giants på en ett års avtale på 9m (7 7,7m). Himmelen i Italia, To år etter at han forlot klubben.

Alegri ledet Zhou til to Champions League-finaler, og vant fem Serie A-titler på rad og fire Coppa Italia-titler mellom 2014 og 2019.

Pirlos avgang fra Juventus kommer med lederendringer hos noen av de beste klubbene i Europa etter sesongens slutt.

Zinedine Zidane Den spanske legenden forlot Real Madrid torsdag etter en annen anklage for klubben etter at han ikke klarte å vinne et pokal for første gang på 11 sesonger.

Antonio Conte Han forlot Inter Milan med gjensidig samtykke bare noen uker etter å ha vunnet Serie A-tittelen, og prøvde å kutte kostnader med klubbens eierskap, noe som kan bety avgang for noen sentrale førstelagsspillere. Simeone Inzaki skal overføre sin tidligere Chelsea-sjef til San Siro.

I Bayern München, den avtroppende R.P. Leipzig-sjef Julian Knollsman Å ta makten fra Hansie Flick Joachim Loew blir den nye manager for det tyske landslaget etter avgang etter EM.