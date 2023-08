Andrimont, rue Verviers Works: Hva er innvirkningen på brukere, beboere og butikkeiere?

I vår utgave av 24. mars ønsket en rådmann fra Dyson Works å være forsiktig ved å kunngjøre slutten av virksomheten på slutten av sommeren, tilsynelatende ville datoen endelig være 30. september 2023. Hvilken effekt vil dette ha på innbyggerne og kjøpmenn i dette viktige knutepunktet som forbinder Ottomont Andremont og Vervier? Det var motstridende meninger om den valgte perioden, driften av kommunikasjonen eller montering av skilt på bakken (les nedenfor).

Det ser ut til at den store endringen i gjennomføringen av arbeidet vil få større innvirkning på beboerne og brukerne av rue de Verviers. To faser av prosjektet er slått sammen til én: arbeid med betongringen i rundkjøringen ved siden av Château d’Ottomont, som utføres samtidig med rue de Verviers-prosjektet.

Rundkjøringen ved siden av Ottomont Castle er også under bygging, og krysset er fullstendig blindvei. ©CT

et resultat ? Fullstendig stenging av krysset mellom Andremont og Verviers. Vær oppmerksom på at Chemin de Sainte-Apolline er åpen i begge retninger under virksomhet. «For å tillate krysset mellom Dyson og Andremont, men hvis du ikke kjenner området, gjør du det ikke.»En beboer vitner. «Veien er fortsatt lett tilgjengelig, etter min mening, fordi der er barneskolen (Red.anm. Den glade skolen). Omkjøringene er tunge for hvis vi må til Dessons eller Batis, må vi ned hver gang fra kl. Verviers.»sier en annen beboer.

Færre kunder besøker Legras sin slakterbutikk!

Kunder ønsker ikke å bli sittende fast i omveier og forretninger, de forlater virksomheten. ©CT

Marianne, en selger hos Boucherie Legras i Andremont, har sett en nedgang i antall kunder siden starten av virksomheten. «Vanligvis, på denne tiden om morgenen, stopper det ikke. Her er det ikke en gang en fotgjenger eller en bil. Vanligvis rundt middagstid når barna forlater skolen, er det folk som stopper. Med bussen som er forsinket , folk tar ikke samme rute, og de mister litt tid på omveier og de gidder ikke lenger å passere, i tillegg er skiltene uskarpe fordi det er sjåfører som tror at hele gaten (Albert de T. «»Serclaes ) er én vei, noe som ikke er tilfelle. Synd at det ikke var noen kommunikasjon Bedre med kjøpmenn og lokalbefolkningen.»

«Med forretninger er det mer komplisert for våre leveringsfolk»

Bakeri B. Lange påpeker at det er budpersonalet som sliter med å komme seg på jobb, ikke kundene som stort sett er fra nabolaget. ©-CT

Stephanie DeFalco, opprinnelig fra Andremont og selger ved Bernard Lang Bakery, noen få meter fra virksomheten, vitner: «Vi har ikke blitt så imponert ennå fordi kundene for det meste er fra nabolaget. Så langt har jeg ikke sett noen forskjeller. Vi får se når alt er stengt til rullebanen tørker opp (red.anm. slutten av september, sluttfasen av prosjektet). Problemet er at det er arbeid overalt «Omtrent samtidig, så folk går seg vill. Faktisk var det mer komplisert for våre leveringsfolk enn det var for kundene våre. Vi måtte gi dem en vei å følge. Å være fra nabolaget, det er veldig enkelt for meg.»

